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Экономика
20.12.2018 12:50
Текст: Ирина Невинная

Когда учиться не поздно

Предпенсионеры смогут освоить новую профессию, не оставляя работу
Продолжаем публиковать ответы на вопросы наших читателей, которые они прислали в наш "Пенсионный банк вопросов". Как всегда, в подготовке ответов нам помогали специалисты Пенсионного фонда России, Министерства труда и социальной защиты, а также Роструда.

Существуют ли льготы для неработавших жен военнослужащих

Здравствуйте!
Как оформляется пенсия и существуют ли какие-то льготы женам военнослужащих, которые по месту прохождения службы мужем не имели работы, просто потому, что ее не было, и вообще не имеют трудового стажа?
Спасибо за ответ.
Ольга Кутилина

Жены военнослужащих обращаются за назначением пенсии в общеустановленном порядке путем подачи заявления о назначении пенсии в Пенсионный фонд России с документами, необходимыми для назначения соответствующего вида пенсии.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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В страховой стаж наравне с периодами работы или иной деятельности засчитывается, в частности, период проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства. Но на этом основании можно включить в страховой стаж не более пяти лет в общей сложности (пункт 7 часть 1 статьи 12 Федерального закона № 400-ФЗ).

При этом, чтобы эти пять лет были учтены, должно быть выполнено еще одно условие: до периода гарнизонной жизни, когда вы не могли работать, или сразу после него должны быть периоды, когда вы официально трудились, то есть ваш работодатель уплачивал за вас страховые взносы в Пенсионный фонд России.

Согласно пункту 35 Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий, утвержденных постановлением Правительства РФ от 2 октября 2014 года № 1015, период проживания вместе с супругом-военным в местностях, где не было возможности трудоустройства, до 1 января 2009 года, нужно подтвердить справками воинских частей (учреждений, предприятий и иных организаций), военных комиссариатов по форме согласно приложению 4 к Правилам № 1015.

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Если муж служил и вы жили вместе с ним, после 1 января 2009 года, помимо вышеуказанной справки нужно представить и справку государственного учреждения службы занятости населения по форме, предусмотренной приложением № 2 к Правилам № 1015. В случае если муж служил в части, дислоцированной на территории иностранного государства, независимо от времени прохождения службы, справка из службы занятости уже не понадобится.

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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В соответствии с пунктом 1.11 Положения о порядке подтверждения трудового стажа для назначений пенсий в РСФСР, утвержденного приказом Минсоцобеспечения РСФСР от 4 октября 1991 года № 190, период проживания жен лиц офицерского состава, прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы с мужьями в местностях, где отсутствовала возможность их трудоустройства по специальности, подтверждается справками, выдаваемыми командирами воинских частей, учреждений, военно-учебных заведений в порядке, определяемом Министерством обороны СССР (форма справки приведена в приложении № 2 к названному Положению).

При этом страховая пенсия по старости по достижении общеустановленного пенсионного возраста может быть назначена при наличии у застрахованного лица величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30 и страхового стажа не менее 15 лет (с учетом переходных положений, предусмотренных статьей 35 Федерального закона № 400-ФЗ).

Можно ли получить новую профессию, не уходя с работы

Мне 55 лет. С работой нормально, хотя уже могла бы выйти на пенсию, хотела бы продолжать работать, пока есть силы и здоровье. И еще хотела бы учиться чему-нибудь новому. Слышала, что теперь такая возможность есть. Куда обратиться?
Ольга Егорова, Серпухов

Со следующего года в региональных подразделениях государственной службы занятости начнут работать специальные обучающие программы, предназначенные предпенсионерам - людям, которым до пенсии остается 5 лет. Главное нововведение в этих программах: бесплатное обучение могут пройти не только безработные, но и работающие граждане. "Перед государственной службой занятости поставлена задача помогать в переобучении и повышении квалификации предпенсионерам за 5 лет до наступления пенсионного возраста. Программа нацелена как на людей, потерявших работу, так и на работающих, - пояснил в одном из выступлений первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко. - Главная ее цель - повысить конкурентоспособность работников старшего возраста на рынке труда. Обучение будет проводиться за счет федерального бюджета".

Когда безработный может оформить пенсию

Мне исполнится 55 лет 8 февраля 2019 года. На сегодняшний день я стою на учете в службе занятости по безработице. С учета, по действующему на сегодняшний день порядку, должна быть снята в феврале 2019-го. Продлят ли мне срок пребывания на учете в связи с новым законом, ведь пенсию я смогу оформить не ранее 55 лет и 6 месяцев. И буду ли я получать пособие по безработице?
С уважением, Людмила Николаевна Чарикова

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В Законе "О занятости населения в РФ" (№ 1032-1 от 19 апреля 1991 года) перечислены все случаи, когда гражданина снимают с учета в качестве безработного. Одно из оснований - достижение гражданином пенсионного возраста и назначение ему страховой пенсии по старости либо по государственному пенсионному обеспечению, сообщили "РГ - Неделе" в Роструде.

С 1 января 2019 года пенсионный возраст в стране увеличивается с 60 и 55 лет соответственно для мужчин и женщин до 65 и 60 соответственно для мужчин и женщин. При этом в первые два года - в 2019-м и 2020-м - действует правило, по которому пенсию можно оформить на полгода раньше, то есть в 55 лет 6 мес. женщины и 60 лет 6 мес. мужчины в 2019 году и в 56 лет 6 мес. женщины и 62 года 6 мес. мужчины в 2020 году.

В момент, когда вам исполнится 55 лет в феврале 2019 года, право на назначение страховой пенсии по старости еще не наступит, поэтому с регистрационного учета в качестве безработного вас не снимут - для этого не имеется оснований.

Что касается выплаты пособия по безработице, законом о занятости установлен максимальный период его выплаты. В настоящий момент он не может превышать 12 месяцев в суммарном исчислении в течение 18 месяцев.

Но с 1 января 2019 года граждане предпенсионного возраста получат дополнительные гарантии. Срок выплаты пособия для них может быть продлен, если их страховой стаж превышает 25 и 20 лет для мужчин и женщин соответственно. Срок выплаты пособия продлевается сверх установленных 12 месяцев на две недели за каждый год работы свыше указанного стажа.

Когда можно оформить "северную" пенсию

Когда я выйду на пенсию? Я 1965 года рождения, июль месяц, общий стаж работы на сегодня 37 лет, все эти 37 лет я отработал на Севере?
О. Нифонтов

Пенсия с учетом северного стажа назначается на 5 лет раньше общеустановленного пенсионного возраста, то есть в 55 лет мужчинам и в 50 лет женщинам. С 2019 года пенсионный возраст северян начнет постепенно увеличиваться, как и у большинства россиян. У мужчин, родившихся в июле 1965 года, пенсионный возраст вырастет на 1,5 года (и составит 56 лет 6 месяцев), поэтому на пенсию вы сможете выйти в январе 2022 года, когда вам исполнится 56,5 года. Необходимый страховой стаж в количестве 25 лет, включая 15 лет северного стажа, вы уже заработали.

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Более детально сроки выхода на пенсию жителей Крайнего Севера и приравненных местностей мы обсуждали в выпуске "Пенсионного банка вопросов" в "Российской газете - Неделя" за 8 ноября (№ 251). В этом номере для наглядности представлена таблица "Как будут выходить на пенсию северяне".

Нужно ли подтверждать, где живет сельский пенсионер

Моей маме 83 года. С апреля по октябрь она живет в своем доме в деревне (она там прописана). А на зиму я ее забираю к себе в город. Не возникнут ли у нее сложности с получением "сельской" надбавки? Надо ей подтвердить, что она живет в деревне?
Екатерина Смыслова

Проживание пенсионера в сельской местности подтверждается регистрацией по месту жительства, месту пребывания или месту фактического проживания. Если пенсию доставляет не почтовая организация, место фактического проживания в сельской местности необходимо раз в год подтвердить заявлением в Пенсионный фонд. В случае переезда за пределы сельской местности размер фиксированной выплаты к пенсии пересчитывается без учета 25-процентного повышения.

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