Президент РФ рассказал о росте пенсий, зарплат и профиците бюджета

Предновогоднюю большую пресс-конференцию президент начал с подведения предварительных итогов года - экономических и социальных.

"У меня последние данные", - заявил Владимир Путин и сразу перешел к цифрам. "За 10 месяцев ВВП вырос на 1,7 процента", - заметил он. Промышленное производство росло более быстрыми темпами - за январь-октябрь - 2,9 процента. Обрабатывающие отрасли растут чуть быстрее - 3,2 процента. Инвестиции в основной капитал - 4,1 процента.

Растет грузооборот и объемы розничной торговли - 2,6 процента. "Повышение потребительского спроса заметно", - оценил глава государства. После длительного перерыва отмечается положительный тренд - рост реальных располагаемых доходов населения - 0,5 процента. "Надеюсь, тенденция сохранится, поскольку растет реальный уровень зарплаты", - заметил Путин. По итогам года рост ожидается около 7 процентов.

Инфляция будет 4,1-4,2 процента, чуть выше ориентира ЦБ, продолжил президент. Сокращается безработица: в прошлом году она побила исторический минимум - 5,2 процента, а по этому году будет 4,8 процента.

Растет профицит торгового баланса - уже 157 млрд, а по итогам года ожидается 190 млрд рублей, заметил глава государства. "Укрепляются наши финансы, растут золотовалютные резервы - на 7 с лишним процентов", - сказал он. Они составят практически 464 млрд рублей.

Профицит федерального бюджета отмечен впервые с 2011 года - в районе 2,1 процента ВВП. Увеличивается и фонд национального благосостояния - примерно на 22 процента.

Среднегодовой размер пенсии по старости был 13677 рублей, а по итогам года будет 14163 рубля. "Чуть-чуть увеличилась и продолжительность жизни - с 72,7 до 72,9 года", - заключил Путин.