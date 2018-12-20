Президента пригласили покататься на лыжах

Во время пресс-конференции Владимира Путина журналистка из Карачаево-Черкесии Светлана Шаганова пригласила Владимира Путина покататься на лыжах на горнолыжном курорте в республике.

В ответ глава государства сказал, что хотел бы посетить горнолыжный курорт "Архыз", если позволит график.

"Мне бы очень хотелось это сделать, - признался президент. - Если смогу, я с удовольствием приеду".

"Республика развивается, это конкурентное преимущество республики - развитие курортов подобного рода. Уверен, что это будет развиваться и дальше", - добавил Путин.

Кстати, 15 декабря в Карачаево-Черкесии на курорте "Архыз" официально стартовал горнолыжный сезон 2018/19. Власти республики ожидают, что количество туристов увеличится по сравнению с показателями прошлого сезона.

"Курорты "Архыз" и "Домбай" в горнолыжный сезон ежегодно посещают около 400 тысяч человек, думаю, в этом году после открытия новой канатной дороги и трасс туристический поток увеличится более чем на 50 тысяч", - заявил "РГ" первый заместитель министра туризма, курортов и молодежной политики КЧР Павел Селипетов.