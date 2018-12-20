Программа господдержки альтернативной энергетики будет продлена

Завтра в России отмечают День энергетика - профессиональный праздник работников энергетической промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии.

Энергетики обеспечивают людям не только комфортную жизнь, но и праздничное настроение. Фото: Виктор Драчев / ТАСС

С недавних пор развитие этого направления в Минэнерго России курирует первый заместитель министра Алексей Текслер. В ходе беседы с корреспондентом "РГ" он поздравил всех энергетиков страны, всех тех, кто причастен к отрасли и для кого этот день - один из главных праздников в году, а также рассказал об итогах года и какой может стать государственная поддержка объектов на возобновляемых источниках энергии (ВИЭ) после 2024 года.

Алексей Леонидович, с какими предварительными итогами отрасль подходит к своему профессиональному празднику?

Алексей Текслер: Год мы заканчиваем позитивно. По всем показателям отрасли наблюдается рост.

Выработка электроэнергии по итогам года составит 1091 миллиард кВт/ч - это на 1,6 процента больше, чем в прошлом году. По вводам генерирующей мощности ожидаем рост на 15 процентов - 4,5 ГВт, в сетевой - плюс 7,7 процента. За год были подключены более 400 тысяч новых потребителей. Существенно снизился показатель технологических нарушений: в генерации более чем на 15 процентов, в электросетевом комплексе - на 4 процента.

Отечественные энергетики в очередной раз подтвердили умение успешного решения сложных инфраструктурных задач. Подтверждением являются строительство объектов генерации в Калининградской области - Маяковской и Талаховской ТЭС, возведены и реконструированы объекты для проведения ЧМ по футболу.

Всемирный банк отметил наши успехи: в ежегодном рейтинге по показателям "Индекс надежности электросбережения" и "прозрачности тарифов" мы четвертый год подряд показываем максимально возможные показатели - восемь баллов из восьми возможных.

Последние 8-10 лет в электроэнергетике были прорывными благодаря освоению большого количества инвестиционных средств. Но все ли проблемы в электроэнергетическом комплексе за счет этого решены?

Алексей Текслер: Говорить, что в российской электроэнергетике решены все текущие проблемы, было бы преждевременно. В генерации нам необходимо запустить конкурсный механизм отбора проектов модернизации тепловых электрических станций, в том числе на территории Дальневосточного федерального округа, используя в первую очередь отечественное оборудование. Это нужно для того, чтобы обновить основные фонды, средний возраст которых составляет более 40 лет.

Также весь следующий год нам предстоит работать над внедрением механизма лицензирования энергосбытовых компаний, что позволит эффективно регулировать их работу, ликвидировать недобросовестных участников рынка.

Цифровизация сделает управление отраслью более эффективным и гибким

Нам необходимо также минимизировать перекрестное субсидирование в тарифах на услуги передачи электроэнергии, актуализировать ряд положений стратегии и развития электросетевого комплекса, внедрить в сетях долгосрочные тарифы, принять решение по резерву мощности, заняться внедрением более современных и актуальных моделей качественной оценки деятельности территориальных сетевых организаций, расширить применение механизмов интеллектуального учета электроэнергии.

На повестке остаются вопросы развития цифровизации как сетевого, так и генерирующего комплекса, что позволит сделать управление отраслью более эффективным и гибким. Кроме того, нужно завершить формирование нормативной базы для вывода из эксплуатации неэффективных и избыточных мощностей. Осталась работа по повышению платежной дисциплины, хотя уже был разработан и принят большой пакет документов для улучшения ситуации.

Каковы перспективы у альтернативной генерации? По вашему мнению, в нашей стране она должна быть на подхвате у традиционной или идти своим путем? Международный опыт в этой области различается.

Алексей Текслер: Возобновляемая энергетика с ее минимальным уровнем антропогенного воздействия на окружающую среду - важный тренд в развитии современной мировой электроэнергетики.

Для России с ее площадью и значительным потенциалом неисчерпаемого ресурса - ветра, солнца - перспективы развития возобновляемой энергетики весьма неплохие. Но надо сказать, что для нас развитие ВИЭ - это в первую очередь развитие технологических компетенций, создание собственной индустрии по производству оборудования и меры поддержки, связанные с индустриальной составляющей этого аспекта. Нам необходимо развивать эту часть ТЭК, чтобы не отставать от остального мира.

Для изолированных регионов развитие возобновляемой генерации - эффективное направление, потому что в основном эти территории закупают дизель и мазут, а это дорого. Применение комбинированной выработки электроэнергии - ветродизельной, солнечно-дизельной - позволит снизить расходы на северный завоз топлива. У нас завершился отбор по программе ДПМ ВИЭ (договор на поставку мощности, когда инвестор обязуется в указанные сроки ввести в строй определенный объем генерации, а взамен получает гарантию возврата инвестиций через повышенную стоимость продаваемой мощности в течение длительного времени. - Ред.). Сейчас идет строительство выбранных объектов. С точки зрения цифр в этом году мы поставим рекорд ввода объектов на ВИЭ. Думаем о продлении программы господдержки после 2024 года, но уже с большей ориентацией на решение энергетических задач и повышение эффективности этого сегмента.

На площадке рабочей группы при наблюдательном совете Ассоциации "НП Совет рынка" по вопросам функционирования генерирующих объектов на основе ВИЭ обсуждается внедрение "зеленых" сертификатов (документ, подтверждающий, что электричество произведено на основе возобновляемых источников энергии). Как вы смотрите на перспективы этого инструмента?

Алексей Текслер: "Зеленая" энергетика у нас по понятным причинам пока производит более дорогую электроэнергию. Но если будут такие коммерческие потребители, которые за сертификат готовы заплатить чуть больше, при этом объявив всем, что они потребляют именно "зеленую" энергию, то почему бы и нет? Сейчас определяется, сколько таких желающих. В мире это достаточно развитая тема, которая помогает продвигать продукты компаний.

Российские компании, как известно, очень компетентны в вопросах атомной энергетики. Каковы здесь наши перспективы?

Алексей Текслер: У нас утверждена генеральная схема развития, где до 2035 года предусмотрен ввод в эксплуатацию в среднем по одному атомному блоку в год, одновременно будут выводиться отработавшие свой ресурс блоки. Это достаточно большой объем. В то же время наши инженеры постоянно работают над новыми технологиями, в первую очередь над блоками с быстрыми нейтронами, которые позволяют действовать в замкнутом цикле). У нас достаточно большая перспектива в этой части. В атомной энергетике мы - бесспорные мировые лидеры.