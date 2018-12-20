Путь большого молока: от буренки до прилавка

"Вощажниково" -- молочный бизнес крупного многопрофильного холдинга, расположенного в Ярославской области. Генеральный директор АО СХП "Вощажниково" Сергей Негляд рассказал, чем живет, и какие задачи решает сегодня самое динамично развивающееся агропредприятие этого традиционно молочного региона России.

Сергей Владимирович, поделитесь историей успеха вашего предприятия. С чего все начиналось?

Сергей Негляд: Сельскохозяйственное предприятие "Вощажниково" было создано в 2010 году, на базе муниципального агропредприятия, которое ранее принадлежало администрации Борисоглебского района Ярославской области. Фактически мы приобрели старую советскую ферму, на который 70 человек обслуживали сто коров, дающих от силы до 10 тонн молока в неделю. И заброшенные, заросшие лесом поля вокруг.

Но мы знали, чего хотим добиться. На старте бизнеса мы привлекли в качестве дополнительного финансового рычага кредит Внешэкономбанка. Решение кредитного комитета ВЭБа было принято в 2010 году -- осенью. А зимой уже началось строительство нашего первого молочно- товарного комплекса (МТК). Несмотря на то, что подобное строительство обычно занимает около трех лет, уже в августе 2011 года мы начали завозить скот из Голландии и Дании. В 2012 году первый МТК уже дал молоко, в том же году запустили второй молочно-товарный комплекс. Сейчас наше предприятие имеет более 9 тысяч голов скота голштино-фризской породы, это одна из наиболее продуктивных молочных пород в мире. К 2023 году наше предприятие планирует строительство еще одного, третьего МТК.

Почему было выбрано именно молочное направление?

Сергей Негляд:-В конце 2000-х и в 2010 годы у молочного бизнеса появились хорошие перспективы. Вообще это бизнес с довольно длительным инвестиционным циклом. Срок окупаемости вложений - около 8-10 лет. Выход на "большое молоко" происходит не сразу. Потому и на рентабельность мы вышли только к 2015 году.

Сегодня два наших молочно-товарных комплекса дают в сутки в среднем 130 тонн молока. Показатели по надоям одни из наиболее высоких в отрасли, в 2017 году они составили 10.750 литров на одну корову.

Наша специализация - это высококачественное молоко, с высоким содержание жира и белка. Такое молоко стоит дороже, чем "обычное" молочное сырье, соответственно, и требования по качеству к нему значительно выше.

Как обеспечивается контроль качества вашей продукции?

Сергей Негляд: У нас существует двухуровневый лабораторный контроль: кроме лабораторий компаний-покупателей нашего молока, у нас есть собственные лаборатории контроля качества. Контролируется не только сырое молоко, но и наши корма. Кроме того, чтобы соответствовать высоким стандартам качества, необходимо строжайшее соблюдение всех технологических требований. В целом можно сказать, что все технологические процессы, будь то кормление, доение или отелы, управляются с помощью автоматизированной системы управления стадом в режиме 24/7. Контролировать качество в режиме реального времени также позволяют видеокамеры, установленные на фермах, - информация с них круглосуточно поступает на центральный компьютер.

В таком большом хозяйстве как наше важна каждая мелочь. Например, у каждой коровы вымя до доения очищается, отдельной одноразовой салфеткой вытираются все четыре соска. На наших МТК строго следят, чтобы одна салфетка не использовалась сразу для нескольких коров. Если больна хотя бы одна из них - инфекция может распространиться. После доения вымя коровы также обрабатывается. А непосредственно перед дойкой коровам делают массаж. Это тоже один из "секретов" высокой производительности.

Важный момент: для получения качественного молока у нас используется система двойного охлаждения. В результате молоко не постепенно охлаждается в 32-тонном молочном танке, как иногда бывает у нерадивых производителей, а поступает туда уже охлажденным. Благодаря чему ему не угрожает ни окисление, ни брожение.

Я уже говорил, что мы обеспечиваем наши МТК собственными кормами почти на 80 процентов, кормовой комплекс нашего предприятия производит силос, сено, также мы выращиваем кукурузу "северных" сортов (всего около 48 гибридов). Под посевами кукурузы находится более 1500 га земли. В севооборот уже возвращено более 14 тысяч гектаров сельхозземель, которые мы когда-то приобрели в весьма запущенном состоянии и процесс возрождения продолжается.

Наличие собственного, хорошо отлаженного кормового производства трудно переоценить: это не только позволяет нам более гибко регулировать параметры молока - например, делать конечный продукт с большим уровнем жирности, регулировать количество протеина, так далее. Самое главное, мы можем быть абсолютно уверены в его качестве.

Вы упоминали о жестком контроле качества со стороны ваших покупателей, кто они?

Сергей Негляд: Мы работаем с очень известными переработчиками, для которых поставляем сырое молоко высшего качества на уровне евростандартов. Среди них такие концерны как Valio. Danon, Ehrmann, премиальная линейка "Росагрокомплекса" -- "Б.Ю. Александров".

Приведу только один пример. Как известно, финский концерн Valio, прежде чем предоставить право официально именоваться "партнером Valio", не менее года пристально наблюдает за работой предприятия - кандидата. Мы гордимся, что такое право нам было предоставлено несколько лет назад, и все это время держим марку. Поставляем свою продукцию на завод Valio в Гатчине, от нас это 750 км. Согласитесь, это само по себе много говорит о качестве нашей продукции.

Какие первоочередные задачи стоят перед вашим предприятием сегодня?

Сергей Негляд: Помимо поставок сырого молока внешним переработчикам мы планируем развитие собственной переработки - сегодня это важнейшее для нас направление. Первая очередь нашего молокоперерабатывающего завода на 200 тонн продукции в сутки должна быть построена и заработает в 2020 году. В планах расширение переработки молока до 350 тонн. Разрабатывается линейка из более чем 35 наименований: от кефира и ряженки до сметаны и йогуртов.

Кроме того, в СХП "Вощажниково" есть и небольшое мясное производство. Собственные колбасы, сосиски, тушенку мы поставляем в Ярославской области, наши партнеры - магазины "Глобус", "Пятерочка" и "Магнит". В будущем эти же каналы мы используем для поставок нашей готовой молочной продукции.

Надеемся, что все намеченные нами планы будут выполнены. Возникшие на определенном этапе заминки в строительстве молокоперерабатывающего завода сейчас успешно преодолеваются благодаря сотрудничеству с правительством Ярославской области и Внешэкономбанком.

Научиться самим производить конечную продукцию - большое преимущество в условиях циклической нестабильности рынка. Известно, что в сегменте молочного сырья ценовой цикл составляет примерно три года. На спаде цены на молочное сырье хорошо себя чувствуют переработчики молока, поскольку сырье им достается дешевле. Вертикальная интеграция "вверх" позволяет исключить антагонизм производителей и переработчиков.

Сколько сейчас сотрудников работает на вашем предприятии?

Сергей Негляд: Весь коллектив, если считать два МТК, службу кормозаготовки, мясной цех, молокоперерабатывающий завод и управление - это 320 человек. Мы работаем с техникумами и сельскохозяйственными вузами: ярославским, ивановским и костромским. Студенты проходят у нас стажировку, наиболее успешных мы приглашаем на постоянную работу. Последние несколько лет у нас почти нет текучести кадров. Зарплаты в "Вощажниково" - от 35 тысяч рублей, в нашем Борисоглебском районе это лучший показатель. Плюс корпоративные обеды, оплата корпоративной связи. Более того, мы помогаем нашим сотрудникам в приобретении собственного жилья, уже построен пятиэтажный 44-квартирный дом. Кадровый вопрос - это также область долгосрочного стратегического планирования, ведь планы у нас наполеоновские. В обозримом будущем наше предприятие рассматривает возможность приобретения ряда соседних хозяйств, в планах и создание крупного молочного холдинга, в который войдут семь МТК и крупный молокоперерабатывающий завод.

Справка

АО СХП "Вощажниково"- учредитель и активный участник Ассоциации развития молочной отрасли "Вема", объединяющей крупнейших производителей молока России. По данным Центра Изучения Молочного рынка DairyNews по итогам 2017 года предприятие занимает 4 место среди российских производителей молока.