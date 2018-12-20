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20.12.2018 17:18
Рубрика: Общество

Путин исполнил мечту больной девочки, которая мечтает стать журналистом

Текст: Айсель Герейханова
После ежегодной большой пресс-конференции Владимир Путин дал 20-минутное интервью Регине Парпиевой, семнадцатилетней девочке, которая хочет стать журналистом.
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/ РИА Новости

Владимир Путин рассказал девочке, как он стал президентом, трудная ли эта работа, и что он загадает на Новый год. После разговора Регина попросила разрешения обнять главу государства, и сказала, что он великий президент и очень хороший человек. После этого они обменялись подарками. Владимир Путин подарил девочке  гаджеты и билеты на концерт, а она - игрушечную собаку, которую сделала сама.

Фото: Константин Завражин/РГ
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В начале декабря на форуме добровольцев России волонтеры рассказали президенту о проекте  "Мечтай со мной", который исполняет желания тяжелобольных детей. Владимиру Путину также показали стенд, к которому были прикреплены конверты с мечтами этих ребят и предложили президенту выбрать один из  конвертов. Но президент собрал все пять оставшихся желаний и пообещал их исполнить. Среди них было пожелание девочки, которая мечтает быть журналистом. Путин пообещал организовать для нее визит на телеканал RT, чтобы она смогла взять интервью у интересного собеседника.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян провела с Региной несколько встреч, на которых она рассказала, что должен знать и уметь журналист, дала девочке профессиональные советы и поделилась своим опытом работы. Во время одной из встреч журналистка спросила Регину, у кого она хотела бы взять интервью. Девочка ответила, что мечтает задать несколько вопросов президенту. Сегодня ее мечта исполнилась.

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