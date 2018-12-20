Путин назвал спецслужбы важнейшей опорой государства

"Сегодня мы чествуем людей, которые выбрали для себя трудную, но крайне значимую для государства и общества работу, тех, кто твердо отстаивает национальные интересы и безопасность России, выявляет и нейтрализует внутренние и внешние угрозы, защищает жизнь, права, конституционные свободы наших граждан", - заявил глава государства.
Отдельно президент поблагодарил ветеранов: "Для вас чувство долга, любовь к Родине действительно всегда были и остаются высшей ценностью. Спасибо вам за многолетнюю, честную и безупречную службу. Вы работали, решали уникальные задачи в сложнейшее для страны время, в пору жестких испытаний - в годы Великой Отечественной и в период глобального противостояния, прошли через Афганистан и многие "горячие точки". Всегда показывали пример профессионализма, смелости, решительности, принципиальности и порядочности".
Глава государства убежден, что заложенные ветеранами традиции будут хранить поколения сотрудников спецслужб, успешно выполняя задания "как в стране, так и за ее пределами ради безопасности, мира, стабильного развития нашей Родины - сильной, суверенной, процветающей России".
Владимир Путин назвал спецслужбы важнейшей опорой нашего государства. "Вы выполняете множество серьезнейших задач, и ключевая из них - это борьба с международным терроризмом, - сказал он. - За последние годы число преступлений террористической направленности в России заметно сократилось. Ваша задача - закрепить эту тенденцию, держать ситуацию под постоянным жестким контролем, вскрывать и предотвращать замыслы террористов".
Глава государства призвал совершенствовать взаимодействие ФСБ с другими спецслужбами, "под эгидой Национального антитеррористического комитета внедрять новые оперативные и технические средства борьбы с террором, учитывая его глобальный и трансграничный характер".
Одной из важнейших задач президент назвал противостояние экстремизму. "Органам безопасности следует, как и прежде, быстро реагировать на любые посягательства на основы конституционного строя, провокации националистов, попытки разжечь религиозную вражду", - указал он. И очень важно оградить от преступного влияния экстремистов молодежь.
"Мы видим, что безопасность России сегодня испытывается на прочность практически на всех направлениях, в том числе растет активность зарубежных спецслужб, - сказал Путин. - Все это предъявляет повышенные требования к органам контрразведки". Необходимо закрыть доступ к конфиденциальной, секретной информации военно-политического, экономического, научного характера, обеспечить надежное оперативное прикрытие новейших разработок в области обороны, где по ряду позиций Россия серьезно опережает другие страны, поручил он.
Постоянное внимание нужно уделять вопросам борьбы с коррупцией, считает Путин: "Действуя здесь в полном соответствии с законом - решительно и результативно".