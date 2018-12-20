Путин назвал спецслужбы важнейшей опорой государства

Ключевая задача спецслужб - борьба с международным терроризмом, заявил президент на торжественном вечере по случаю Дня работника органов безопасности. За последние годы число преступлений террористической направленности в России заметно сократилось и нужно закрепить эту тенденцию, поставил задачу Владимир Путин. Глава государства также заметил, что безопасность России испытывается на прочность практически на всех направлениях, растет активность зарубежных спецслужб.

"Сегодня мы чествуем людей, которые выбрали для себя трудную, но крайне значимую для государства и общества работу, тех, кто твердо отстаивает национальные интересы и безопасность России, выявляет и нейтрализует внутренние и внешние угрозы, защищает жизнь, права, конституционные свободы наших граждан", - заявил глава государства.

Отдельно президент поблагодарил ветеранов: "Для вас чувство долга, любовь к Родине действительно всегда были и остаются высшей ценностью. Спасибо вам за многолетнюю, честную и безупречную службу. Вы работали, решали уникальные задачи в сложнейшее для страны время, в пору жестких испытаний - в годы Великой Отечественной и в период глобального противостояния, прошли через Афганистан и многие "горячие точки". Всегда показывали пример профессионализма, смелости, решительности, принципиальности и порядочности".

Глава государства убежден, что заложенные ветеранами традиции будут хранить поколения сотрудников спецслужб, успешно выполняя задания "как в стране, так и за ее пределами ради безопасности, мира, стабильного развития нашей Родины - сильной, суверенной, процветающей России".

Владимир Путин назвал спецслужбы важнейшей опорой нашего государства. "Вы выполняете множество серьезнейших задач, и ключевая из них - это борьба с международным терроризмом, - сказал он. - За последние годы число преступлений террористической направленности в России заметно сократилось. Ваша задача - закрепить эту тенденцию, держать ситуацию под постоянным жестким контролем, вскрывать и предотвращать замыслы террористов".

Глава государства призвал совершенствовать взаимодействие ФСБ с другими спецслужбами, "под эгидой Национального антитеррористического комитета внедрять новые оперативные и технические средства борьбы с террором, учитывая его глобальный и трансграничный характер".

Одной из важнейших задач президент назвал противостояние экстремизму. "Органам безопасности следует, как и прежде, быстро реагировать на любые посягательства на основы конституционного строя, провокации националистов, попытки разжечь религиозную вражду", - указал он. И очень важно оградить от преступного влияния экстремистов молодежь.

"Мы видим, что безопасность России сегодня испытывается на прочность практически на всех направлениях, в том числе растет активность зарубежных спецслужб, - сказал Путин. - Все это предъявляет повышенные требования к органам контрразведки". Необходимо закрыть доступ к конфиденциальной, секретной информации военно-политического, экономического, научного характера, обеспечить надежное оперативное прикрытие новейших разработок в области обороны, где по ряду позиций Россия серьезно опережает другие страны, поручил он.

Постоянное внимание нужно уделять вопросам борьбы с коррупцией, считает Путин: "Действуя здесь в полном соответствии с законом - решительно и результативно".