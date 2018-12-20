Путин: Не нужно избавляться целиком от импортных лекарств

Отечественные лекарства не хуже импортных, считает президент России Владимир Путин. Об этом он сказал на пресс-конференции.

И продолжил, что нужно исправить ситуацию, когда врачи, сотрудничающие с иностранными производителями, назначают импортные лекарства, из-за чего и возникает тезис, что "наши лекарства хуже".

При этом нет необходимости избавляться от зарубежных лекарств. Если они действительно показаны, их надо назначать, подчеркнул президент.

Тем временем в нашей стране появился экспорт лекарственных препаратов объемом около 700 миллионов рублей. На внутреннем рынке отечественные лекарства занимают 30 процентов в ценовом измерении и 60 процентов - в упаковках.

Сейчас в России производится 80 процентов всех жизненно необходимых лекарств, добавил Владимир Путин. И работа в этом направлении будет продолжаться.