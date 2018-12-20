Путин оценил работу ЧВК "Вагнер"

На ежегодной пресс-конференции глава государства прокомментировал деятельность частной военной компании "Вагнер". "Все должны оставаться в рамках закона", - отметил Владимир Путин.

Президент заявил, что государство может полностью запретить частную охранную деятельность, однако это вызовет ответную реакцию.

"Но стоит только это сделать, как и к вам придут с большим количеством петиций с требованием защитить этот рынок труда. У нас там работает чуть ли не миллион человек", - продолжил президент.

"Если эта группа "Вагнер" что-то нарушает, тогда Генпрокуратура должна дать правовую оценку, - считает он. - По поводу присутствия их где-то там за границей - если они не нарушают российского закона, они вправе работать, продавливать свои бизнес-интересы в любой точке планеты".