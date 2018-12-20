Путин ответил на 61 вопрос

Большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, уже четырнадцатая по счету, продолжалась примерно 3 часа 45 минут. Глава государства ответил на 61 вопрос от 53 журналистов.

В 2008 году глава государства поставил рекорд ответов - более чем на сто вопросов за 4 часа 40 минут. Зато в этом году другой рекорд - аккредитовано небывалое количество журналистов - 1702.

Традиционно много вопросов - на региональную тематику, были и "крики о помощи", например, обманутых дольщиков, и жалобы в адрес региональных властей. Немало раз затрагивалась и социальная тематика. Из международных тем - США, Япония, Ближний Восток, Китай и Украина.

Звучали и личные вопросы - например, про здоровье главы государства, или про то, когда он женится.