Путин ответил на предложение сделать патриотизм национальной идеей

Президенту РФ Владимиру Путину в ходе большой конференции задали вопрос о патриотизме - не пора ли его закрепить в Конституции РФ в качестве национальной идеи.

Журналист, задававший вопрос, напомнил о прозвучавших ранее словах главы государства о патриотизме как о национальной идее. Не пришло ли время внести соответствующие поправки в Основной закон страны? Задав этот вопрос, журналист сделал ремарку, что сейчас патриотизм, получается, под запретом.

Путин в ответ заметил, что в Конституции запрещена идеология как ведущая сила, "а патриотизм никто не запрещал".

Однако предложение закрепить патриотизм в качестве национальной идеи он, по собственному признанию, "услышал". Президент добавил, что это должно стать предметом широкого обсуждения с общественностью.