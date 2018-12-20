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20.12.2018 13:20
Рубрика: Власть

Путин предостерег от недооценки опасности глобальной ядерной войны

Опасность развязывания глобальной ядерной войны существует, констатировал президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста в ходе ежегодной пресс-конференции. Он предостерег от недооценки этого страшного сценария.
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Президент перечислил главные угрозы для ядерной безопасности планеты. В первую очередь он назвал развал системы сдерживания гонки вооружений, ускорившийся в последние месяцы.

"Мы были вынуждены создать оружие для преодоления систем ПРО. В стратегическом балансе это элемент сохранения паритета, не более того, - отметил Владимир Путин. - Теперь США выходят из ДРСМД. Трудно представить, как будет развиваться ситуация. Если эти ракеты появятся в Европе, что нам делать?"

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Еще одной угрозой президент считает возможность применения баллистических ракет в неядерном исполнении.

"Что это значит? Ракета стартовала, система предупреждения о ракетном нападении старт зафиксировала. Никто не знает, ядерная ракета или нет. Все это на грани ошибки. Это опасно, - с сожалением признал он. - Исхожу из того, что у человечества хватит здравого смысла, чтобы не доводить до крайностей".

Пресс-конференция президента продолжается. "РГ" ведет онлайн-трансляцию.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Выход США из договора о РСМД Ядерная безопасность
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