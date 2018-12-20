Путин: Россия должна выйти на пятое место среди мировых экономик

С 2021 года ВВП России должен достигнуть трех процентов, а дальше он будет расти. В 2019-2020 году рост ВВП должен составить два процента. Об этом сказал на пресс-конференции президент страны Владимир Путин.

Но главная задача, которая стоит перед правительством ой - это не просто нарастить ВВП, но и качественно изменить структуру экономики, войти в "другую лигу" по качеству экономики, подчеркнул президент. И для реализации этой цели созданы национальные проекты.

Еще одна задача на ближайшие годы - вывести Россию на пятое место в мире по объему экономики и паритету покупательской способности, сказал Путин.