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20.12.2018 15:04
Рубрика: Власть

Путин считает, что систему ФСИН нужно не ломать, а совершенствовать

Текст: Иван Петров

Президент Владимир Путин признал, что пенитенциарная система страны требует корректировки. Об этом глава государства сказал, отвечая на вопрос журналиста на ежегодной большой пресс-конференции. Корреспондент спросила про зафиксированные в российских колониях случаи пыток и несвойственно комфортном пребывании некоторых заключенных.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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"Ситуация в местах лишения свободы должна находиться под постоянным контролем, и прежде всего прокуратуры, - ответил Владимир Путин. - Пытки - это преступления, и их нужно расследовать, и виновные должны быть наказаны. В принципе так и происходит".

"Но говорить, что нужно все переломать, неверно, - заметил российский президент. - Нужно усовершенствовать. И повышать уровень гражданского контроля".

Путин напомнил, что в России созданы специальные комиссии (Общественные наблюдательные комиссии, которые инспектируют места заключения - прим. "РГ"). "Надеюсь, они тоже сыграют свою позитивную роль", - отметил глава государства.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию ежегодной пресс-конференции президента

Власть Работа власти Госуправление Происшествия Правосудие Тюрьмы Президент Правительство Минюст ФСИН Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года Дело о пытках в ярославской колонии
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