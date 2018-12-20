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20.12.2018 12:10
Рубрика: Власть

Онлайн-трансляция пресс-конференции Владимира Путина

Текст: Илья Максимов, Дмитрий Сосновский

Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов в рамках большой пресс-конференции.

Пресс-конференции главы государства проходит в Центре международной торговли, расположенном на Краснопресненской набережной столицы. Прямую трансляцию ведут несколько телеканалов и радиостанций.

Фото: EPA
Песков рассказал о главных темах пресс-конференции президента

В этом году СМИ проявили повышенный интерес к данному мероприятию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По имеющимся данным, аккредитовано рекордное количество журналистов - 1702 человека. Песков также обозначил темы, которые могут стать главными на пресс-конференции: международная обстановка, отношения России и США и региональная повестка.

На подготовку к общению с прессой глава государства потратил три дня.

Всего на счету у Владимира Путина уже тринадцать таких встреч с прессой. Продолжительность пресс-конференций всегда определяет сам глава государства. Если в 2001 году он за полтора часа ответил на 22 вопроса, то в 2008 президент установил рекорд продолжительности общения с прессой - 4 часа 40 минут, в течение которых вопросы задали 78 журналистов.

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