Песков рассказал о главных темах пресс-конференции президента

Международная обстановка, отношения России и США, региональная повестка могут стать главными темами большой пресс-конференции президента Владимира Путина. Об этом в интервью НТВ рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он также отметил, что традиционно большинство журналистов в зале - представители регионов. "Повестка дня в регионах, даже в соседних иногда, абсолютно разная и не пересекается", - отметил Песков. По его словам, люди во Владивостоке и в Красноярске живут разными темами.

Пресс-секретарь также напомнил, что Путин взял на подготовку три дня, но это не отменяет его рабочих мероприятий.