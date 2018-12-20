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20.12.2018 12:56
Рубрика: Власть

Путин сказал, что нужно для снижения ненефтегазового дефицита бюджета

Текст: Елена Березина
Изменение ставки НДС необходимо для снижения ненефтегазового дефицита бюджета, заявил президент Владимир Путин во время своей пресс-конференции.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

"В результате мирового экономического кризиса мы вынуждены были тратить нефтедоллары для того, чтобы исполнить свои социальные обязательства перед людьми. И у нас ненефтегазовый дефицит вырос до двузначной величины - почти 13 процентов. И это очень серьезно для нашей экономики, сейчас мы его сократили до 6,6 процента. А в следующем году он уже должен быть 6 процентов и так держаться в течение нескольких лет. Это очень важный показатель устойчивости экономики РФ. Так вот повышение НДС в том числе связано с необходимостью удержать этот показатель ненефтегазового дефицита", - сказал он.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
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Путин напомнил, что во многих странах ставка НДС составляет 20 и более процентов. "У нас он тоже был выше, мы понизили, а потом вернулись сейчас к 20, но эффективная ставка она в целом в экономике будет меньше, чем 20 процентов, потому что мы сохранили практически все льготы", - отметил российский лидер.

Он рассчитывает на то, что повышение ставки НДС - разовое явление. "Небольшой рост цен, инфляции в начале года пройдет, затем все-таки она будет снижаться. Но и ЦБ принимает определенные действия и решения для того, чтобы предотвратить этот рост и инфляцию", - добавил президент.

Власть Работа власти Внутренняя политика Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
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