Рада может отказать канонической церкви в праве называться украинской

"Новая православная церковь" Украины попросила лишить названия каноническую украинскую православную церковь (УПЦ).

В парламенте страны с предложением запретить канонической церкви называться украинской выступил депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко. Законопроект рассматривается сегодня 20 декабря. Параллельно спикер Рады Андрей Парубий выносит на рассмотрение парламента проект закона о переходе церковных общин из одной церкви в другую. Подразумевается - из УПЦ в новообразованную. Президент Украины при этом заявил, что для украинских верующих выбор стоит не между УПЦ и "новой церковью", а между Россией и Украиной.

Досье "РГ"

15 декабря на Украине состоялся так называемый "объединительный собор", инициированный президентом Украины и патриархом Константинопольским Варфоломеем. УПЦ в нем отказалась принять участие. Так появилась новая религиозная организация - "Православная церковь на Украине". Ее главой стал архиепископ Епифаний (Сергей Думенко).

УПЦ и Русская православная церковь (РПЦ), отказались признавать украинскую автокефалию.