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20.12.2018 16:40
Рубрика: В мире

Рада может отказать канонической церкви в праве называться украинской

Текст: Владимир Емельяненко (Владимир Емельяненко)

"Новая православная церковь" Украины попросила лишить названия каноническую украинскую православную церковь (УПЦ).

Патриарх Кирилл: Украинский сценарий может повториться в другой церкви

В парламенте страны с предложением запретить канонической церкви называться украинской выступил депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко. Законопроект рассматривается сегодня 20 декабря. Параллельно спикер Рады Андрей Парубий выносит на рассмотрение парламента проект закона о переходе церковных общин из одной церкви в другую. Подразумевается - из УПЦ в новообразованную. Президент Украины при этом заявил, что для украинских верующих выбор стоит не между УПЦ и "новой церковью", а между Россией и Украиной.

Досье "РГ"
Фото: Петр Сивков/ТАСС
Что думают на Украине о новом митрополите Епифании

15 декабря на Украине состоялся так называемый "объединительный собор", инициированный президентом Украины и патриархом Константинопольским Варфоломеем. УПЦ в нем отказалась принять участие. Так появилась новая религиозная организация - "Православная церковь на Украине". Ее главой стал архиепископ Епифаний (Сергей Думенко).

УПЦ и Русская православная церковь (РПЦ), отказались признавать украинскую автокефалию.

В мире экс-СССР Украина Общество Религия Вопрос автокефалии на Украине
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