Раскрыты характеристики нового недорогого смартфона Xiaomi Mi Play

Компания Xiaomi продолжает раскрывать информацию об игровом смартфоне Mi Play, анонс которого намечен на 24 декабря. В частности, на сайте производителя появились рекламные постеры с изображением новинки.

Молодежный смартфон Mi Play. Фото: Xiaomi

Как видно на плакатах, смартфон получит двойную основную камеру с вертикальным расположением объективов и одинарную фронтальную, которая разместится в каплевидном вырезе в верхней части экрана.

Что касается характеристик, то смартфон получит 5,84-дюймовый ЖК-экран с вырезом под камеру, аккумулятор емкостью 2900 мАч и сканер отпечатка пальца. Объем оперативной памяти в зависимости от конфигурации будет составлять 3/4/6 Гб, постоянной - 32/64/128 Гб. Процессор был выбран от Qualcomm, но название модели не раскрывается.

Смартфон позиционируется как ориентированный на молодежную аудиторию, поэтому можно предположить, что цена будет невысокой. В России тонкорамочные смартфоны со схожими характеристиками, такие как Redmi 5, стоят 9-10 тысяч рублей.