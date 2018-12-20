"Реал" сыграет в финале клубного чемпионата мира

Мадридский "Реал" пробился в финал клубного чемпионата мира, который пройдет завтра в столице ОАЭ Абу-Даби. Противостоять испанцам будет эмиратский клуб "Аль Айн".

В полуфинальном матче "Реал" устранил со своего пути японский клуб "Касима Антлерс" - 3:1. Азиатская команда сопротивлялась, насколько ей позволял класс, однако не сумела сдержать одну из главных звезд мадридцев Гарета Бэйла.

Чтобы сделать результат, валлийцу хватило чуть более 10 минут: с 44-й по 55-ю он оформил хет-трик. Интересно, что Бэйл стал всего лишь третьим игроком, забивавшим на трех клубных чемпионатах мира. До него это удавалось только двум великим - Криштиану Роналду и Лионелю Месси.

Добавим, что в матче за третье место "Касима Антлерс" встретится с аргентинским "Ривер Плэйтом", который в полуфинале уступил "Аль Айну" в серии пенальти.