С начала этого года московские власти увеличили выплаты на социальную защиту населения на 29%, в то время как в остальных регионах страны они выросли примерно на 5%.

Об этом говорится в мониторинге Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара и РАНХиГС. Судя по подписанному мэром города Сергеем Собяниным постановлению правительства Москвы, и в 2019 году столица не собирается снижать расходы на поддержку горожан, нуждающихся в этом. Уверенность в этом подкрепляет и структура бюджета города, в котором свыше 1,3 трлн руб., или 51,3% запланировано на соцсферу.

Причем в проект бюджета заложены и средства на реализацию новых или недавно принятых социальных программ. Например, дополнительные меры соцподдержки москвичей из-за повышения пенсионного возраста. Так, женщины, достигшие 55 лет, и мужчины - 60 лет, имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте, путевки на санаторно-курортное лечение и другую помощь. Итак, кто же именно и в каком размере может рассчитывать на пособия и выплаты в Новом году?

Справка "РГ"

Полный перечень городских пособий и доплат доступен на сайте: mos.ru/dszn/function/.