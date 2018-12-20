На этой неделе в Мосгордуму был внесен законопроект о повышении штрафа за неоплаченную парковку в два раза - до 5 тысяч рублей.

В документе говорится, что действующее наказание "не соответствует степени общественной опасности деяния и принципу экономической целесообразности". Если с первым аргументом еще можно поспорить, то вот второй после несложных подсчетов сомнений не вызывает - сейчас в Москве выгоднее заплатить штраф, чем законопослушно отдать деньги за часы стоянки, проведенные на платной парковке. Дело в том, что после введения новых парковочных тарифов с 15 декабря возникла правовая коллизия. На 237 улицах стоимость часа стоянки теперь стоит 380 рублей днем (с 8.00 до 21.00) и 200 рублей ночью (с 21.00 до 8.00). В итоге, если сутки простоять, придется отдать 7140 рублей. А если не оплатить, как положено, то оштрафуют всего на 2,5 тысячи рублей. И только раз в сутки, второго можно не опасаться. Значит, можно поставить машину около офиса на весь рабочий день, проигнорировать оплату стоянки, а потом просто заплатить штраф и остаться в плюсе. Таким образом, штраф перестает быть наказанием и превращается в способ сэкономить на парковке.

При существующих тарифах штраф перестает быть наказанием и становится способом сэкономить на парковке

"Сейчас действительно заплатить штраф выгоднее, чем оплачивать парковку. Так что увеличение штрафа вполне логично и оправданно", - прокомментировал ситуацию "РГ" руководитель экспертного центра "Пробок.нет" Александр Шумский. Он уверен, что злонамеренные нарушители все равно обязательно попадутся, так как штраф вполне может оказаться и двойным. Например, если водитель припаркует машину в 23.00 и оставит ее на 2 часа, не оплатив стоянку, то вместо 2,5 тысячи рублей он потом заплатит 5 тысяч. После 00.00 в зачет пойдут новые сутки и наказание удвоится.