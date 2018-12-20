Московских таксистов предложили ограничить в заказах

Департамент транспорта Москвы предложил диспетчерским службам заказа такси останавливать выдачу заказов таксистам после 10 часов беспрерывной работы. Цель такой инициативы - не допускать на дороги чрезмерно уставших водителей, которые склонны к совершению дорожно-транспортных происшествий.

Между тем, как пишет "Вечерняя Москва", у самих таксистов эта идея одобрения ожидаемо не вызвала.

- При существующих расценках, если работать по закону, я за месяц получу тысяч 25, - приводит источник слова таксиста Николая Логинова.

Он добавил, что если ездить по 12 часов без выходных, то он сможет получить до 50-70 тысяч в месяц. Следовательно, ограничение в выдаче заказов "просто лишит смысла" его работу.

Одним из следствий нововведения, если таковое будет утверждено, может стать рост тарифов на перевозки такси. По крайней мере, такой выход из сложившейся ситуации видят в Московском профсоюзе таксистов.