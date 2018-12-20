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20.12.2018 20:34
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Погода-2019

Новогодние каникулы начнутся с оттепели, а потом ударят морозы
Текст: Ирина Жандарова, Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск №7751 (288)
Жителям и гостям столицы синоптики обещают в новогоднюю ночь мягкий морозец и много снега. На курортах погода портить нам настроение тоже пока не собирается.
В новогодние праздники синоптики обещают идеальные условия для зимних забав - небольшой мороз и обилие снега. Фото: Reuters В новогодние праздники синоптики обещают идеальные условия для зимних забав - небольшой мороз и обилие снега. Фото: Reuters
В новогодние праздники синоптики обещают идеальные условия для зимних забав - небольшой мороз и обилие снега. Фото: Reuters

"В ночь на 1 января погода в Москве и Подмосковье будет на ура! И снег, и легкие бодрящие морозцы. Такая мягкая еврозима", - сообщил "РГ" главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Будет идти небольшой снег, температура - минус 5-10 градусов.

По его словам, сейчас запасы снега в Москве уже довольно внушительные, идем как минимум с опережением климатического графика на 2-3 недели. Высота снежного покрова в столице уже достигла 20 см, что на 5 см больше положенного. В ближайшие дни снегопады усилятся и примут уже обложной характер. Поэтому сугробы вырастут до 25-26 см. А это климатические показатели середины января, уточнил синоптик.

В Москве погода под Новый год будет на ура! Снег, легкие бодрящие морозцы, прогнозируют синоптики. Температура в течение суток - минус 5-10 градусов

Что же касается новогодних каникул, то, по предварительным расчетам, 2 января может прийти кратковременная оттепель. Но уже 3 января снова подморозит: ночью до минус 16, днем - до минус 6 градусов. Холоднее - до минус 12 градусов - может быть 4 января. При этом 3 и 4 января ожидается переменная облачность, без осадков. С 5 января морозы начнут ослабевать и пойдет снег. А вот с 7 по 9 января днем в пределах от нуля до минус 1-3 градусов. Осадков не ожидается, хотя будет облачная погода.

Но, как особо подчеркивает Евгений Тишковец, все эти расчеты будут еще корректироваться. Точные прогнозы возможны за 5-6 суток до нужной даты, напоминает синоптик.

Курорты

Готовьте лыжи

Многие россияне предпочтут провести новогодние каникулы на российских курортах. Какая там ситуация с погодой, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Уже готовы принимать гостей многие горнолыжные курорты Эльбруса. Они лидеры по высоте снежного покрова. Чегет накопил для лыжников и сноубордистов 82 сантиметра снега, Домбай - 49 сантиметров, Терскол - 34 сантиметра.

Фото: depositphotos.com
Названы самые популярные достопримечательности России

Но не стоит рассчитывать, что все горнолыжные курорты страны могут похвастать подготовленными трассами. Кое-где запасы снега недостаточны. К примеру, в районе города Теберда пока не лучшие условия для катания. Высота снежного покрова здесь 8 сантиметров.

Нет снега на Красной Поляне. Но синоптики успокаивают, в регионе в ближайшие дни ожидаются снегопады, ситуация может наладиться. К тому же многие трассы оснащены снегогенераторами, которые работают на полную мощность. Сейчас в регионе запущено несколько трасс, а уже в 20-х числах планируется запустить все.

Для тех, кому хочется в праздники погреться, подойдут курорты Крыма и Краснодарского края. К примеру, на этой неделе в Сочи до +18 градусов.

Правда, наслаждаться солнцем придется урывками, погода преимущественно с дождями, а в горных районах Юга со снегом и метелями. В Анапе только до +9 градусов, в Ялте до +10 градусов. Но нужно учитывать переменчивую южную погоду. Например, на этой неделе ее портит средиземноморский циклон.

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