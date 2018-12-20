Стали замечать, что перед выходом из дома все чаще ищете ключи? Забыли поздравить подругу с днем рождения, хотя прежде делали это каждый год? Клянете свою забывчивость, рассеянность, а на самом деле происходит ухудшение памяти. Особенно этим страдают люди в возрасте 60 плюс.

Можно сказать: ну что тут поделаешь, против природы не попрешь. А можно попытаться вернуть память. Жителям столицы, где программа "Московское долголетие" стала теперь постоянно действующей, на помощь приходят врачи - в городе открываются так называемые клиники памяти. Заглянем в одну из них, на улице Первомайской, что в Восточном округе Москвы, созданную в качестве подразделения больницы им. Ганнушкина.

Жил-был мальчик Петя

Большая светлая комната. За столом - восемь человек, перед каждым - бумага и набор цветных карандашей. Почти как в детском саду. Только рисуют не малыши, а их бабушки и дедушки. А занятие ведет не воспитательница, а доктор-психолог Яна Владимировна Смирнова. "Еще недавно большинство моих студентов вообще не могли ничего изобразить левой рукой. Непривычно, пишут-то правой, - рассказывает она после урока корреспонденту "РГ". - А сегодня видели? Рисуют сразу двумя руками и даже могут одной рукой рисовать одно, а другой в то же время - другое. Это развивает межполушарное взаимодействие, что важно для нормальной функции головного мозга, а значит, и для восстановления памяти".

В другой группе пожилые студенты сочиняют рассказ про мальчика Петю, который жил в Москве. Сидящие за столом добавляют в его историю по слову. Так Петя становится прогульщиком уроков, второгодником, которого уже грозят исключить из школы… Добавляя все новые подробности про внука-неслуха, каждый сначала старается не пропустить ни одной детали, прозвучавшей раньше. И это тоже работа над памятью. В третьей группе вижу в руках у слушателей бумажные кубики с записями на каждой стороне. Оказывается, это было домашнее задание: спланировать свои самые важные дела на неделю, а затем - отчитаться о выполнении. "Проблема ведь в чем? Снижение памяти ведет и к снижению концентрации внимания, потери возможности работать с еще недавно привычным объемом информации, - комментирует доктор. - Значит, нужно заново учиться и планировать свою жизнь".

И так шесть недель. Начало занятий в 9.30 утра. Сначала лечебная физкультура, затем с 10.00 до 13.00 тренинги, обед, домашнее задание. Дисциплинированность и ответственность, с какой пенсионеры подходили к своему обучению, - ни одного прогула, восхищала врачей. "Мало какой вуз может похвастаться таким отношением студентов!" - рассказывает завреабилитационным отделением для лиц пожилого и старческого возраста Сергей Козлов.

Пилюли не помогут

Что делают большинство людей, заметив, что память с возрастом ухудшается? В лучшем случае идут к неврологу, который прописывает им пилюли. Один попьет их и, убедившись, что толку нет, на этом и закончит. Другой будет ходить в поликлинику до тех пор, пока врач не скажет: о, батюшка, да у вас уже развилось слабоумие и пора обращаться к психотерапевту. Потеря памяти - совсем не безобидная штука. Человек может оставить включенным газ, подвергая опасности не только свою жизнь, но и всего многоквартирного дома. А может уйти из дома и потеряться. Навсегда. Что способствует этому?

"Помогает освежить память и пальчиковая гимнастика. Фото: Сергей Михеев

- У нас, в России, очень часто в основе развития забывчивости лежит социальная изоляция, когда пожилой человек остается без внимания родных, - говорит Сергей Козлов. - Сказывается потеря амбиций, человек чувствует себя социально исчерпавшим, у него пропадает интерес ко всему, что еще вчера составляло его жизнь. Перестает напрягать головной мозг, сводя свой досуг в лучшем случае к просмотру телесериалов. Это уже деградация, когда нужна помощь психоневрологического диспансера.

Клиника памяти работает на более раннем этапе, пока человек, что называется, еще в своем уме, диагноз "деменция" еще не его случай. И как показывает опыт докторов на Первомайской, люди, которые приходят за помощью к ним, достаточно социально активные и еще долго хотят остаться такими. "Я инженер, мне за 80, пишу статьи в научные журналы на сложные темы, - делится Олег Сергеевич Филимонов. - А вот когда жарю котлеты, вспоминаю о них только тогда, когда они превращаются в подошву". "Я никогда не забываю померить давление или кровь на сахар, а вот зачем в магазин пришла, еще недавно порой забывала, - рассказывает другая пациентка, Раиса Абдулаевна Трухина. - Но прошла курс занятий, и теперь гораздо проще справляюсь с покупками". Тамаре Яковлевне Абалакиной 94 года. Ее светлому разуму могут позавидовать многие, в клинику она привела свою 63-летнюю дочь с проблемами, возникшими на фоне химиотерапии. Врачи уговорили: что вы будете просто сидеть в сторонке, ожидая дочь, присоединяйтесь к нам! Присоединилась. "Представляете, могу уже пересказать самый трудный текст, нарисовать картинку левой рукой и с большой точностью воспроизвести фигуры после 10-секундного предварительного просмотра", - с гордостью рассказывает женщина о своих успехах.

Эффективность применяемых методик и тренингов подтверждает и диагностика, которую проходят все слушатели перед началом занятий и по окончании их. "Улучшаются не просто общие виды памяти, такие как кратковременная, долговременная, отсроченная и другие, но и механическая, зрительная, ассоциативная, - показывает Сергей Козлов графики. - У кого-то больше, у кого-то меньше, но результаты у всех положительные". "Надолго ли улучшение?" - поинтересовалась я. Оказывается, во многом зависит от самого человека. Овладев методиками на занятиях, он может заниматься и самостоятельно. Ну а тем, кто почувствует потребность повторить курс, в клиниках памяти говорят: "Через полгода - милости просим".

Помощь - бесплатная

То, насколько велика потребность в помощи специалистов у людей, теряющих память, показало открытие первой же бесплатной клиники памяти на Палихе, открытой департаментом здравоохранения Москвы в 2016 году. В очень короткий срок там образовалась запись на занятия на весь 2019-й. Не пустует клиника и в Новой Москве. На улице Первомайской, где побывали корреспонденты "РГ", на выходе уже третий набор, 46 человек. Сразу после новогодних каникул, 14 января, приступит к занятиям четвертый поток, и еще около 100 горожан ждут своей очереди.

Медики понимают: нуждающихся в помощи в городе будет со временем еще больше, так как продолжительность жизни в столице растет, достигнув почти 78 лет. К 2020 году, обещают городские власти, она дойдет до 80 лет. Пенсионеров же в Москве уже сейчас порядка 4 миллионов. Вот почему организаторы клиник очень надеются, что в скором времени такие клиники появятся как минимум по одной в каждом округе столицы. Врачи понимают: хорошая память - важная составляющая качества жизни человека.

Кстати

Полезный совет от доктора Татьяны Свиридченковой

Совет читателям "РГ", которые хотели бы улучшить память.

1. Выходя из метро, отойдите на несколько десятков метров. Попытайтесь вспомнить, что видели: где какой плакат висел, какие стоят дорожные знаки, сколько машин на парковке, каких марок, цвета. На обратном пути проверьте себя.

2. Разучивайте четверостишия. Сегодня одно, завтра - другое, третье… Глядишь, целую поэму выучили. Прекрасно развивает память!

3. Сидите на скучном совещании. Порисуйте не просто крестики-нолики, как порой, а правой рукой один рисунок, левой другой… Если уделять развитию памяти хотя бы 15 минут в день, забывчивость вам не грозит.

Прямая речь

Георгий Костюк, главный психиатр Москвы:

- Разнообразные тренинги, используемые в программе клиник памяти, разработаны с учетом современных достижений в психиатрии и психотерапии и имеют несколько направлений, позволяющих учитывать особенности здоровья каждого участника. В настоящее время в Москве уже четыре бесплатные клиники, в которых пациенты могут пройти лечение деменции и получить индивидуальную программу по профилактике дальнейших нарушений памяти, которая поможет сохранить и развить свои когнитивные функции и навыки самообслуживания.