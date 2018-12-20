Погибшие при пожаре в Москве маленькие девочки были дома одни

Двое детей, погибших при пожаре в Москве, были дома одни. Об этом сообшили в пресс-службе ГУ МЧС столицы.

Следователи уже возбудили уголовное дело. По данным пресс-службы ГСУ СК столицы, трагедия квалифицирована по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности". Рассматриваются несколько версий происшествия. В частности, неосторожное обращение с огнем.

В ходе расследования допрашиваются родственники и соседи семьи, в которой произошла трагедия. По предварительным данным, погибли две девочки 2 и 3 лет.