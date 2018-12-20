Путин призвал не спешить переходом на цифровое ТВ

Отвечая на вопрос журналистки из Рязани, Владимир Путин призвал не форсировать переход на цифровое ТВ. Александра Тиняева из телекомпании "Край Рязанский" спросила у президента, не будут ли обделены цифрой маленькие населенные пункты, и как при этом выживать региональным телекомпаниям, работающим на аналоговом оборудовании. Президент поддержал озабоченность рязанской журналистки.

- Когда мы это обсуждаем и нам предлагают двигаться дальше, я спрашиваю: а не останется ли кто-то в маленькой деревушке совсем без ТВ? Мы действуем аккуратно, чтобы обеспечить интересы людей, которые не могут себе позволить даже за небольшие деньги купить приставки, - заметил Путин.

Президент пообещал, что переход на цифровое ТВ будет продвигаться "малыми шагами". По его словам, было предложение осуществить резкий переход, но он от этого отказался.

- Уже начался этот процесс в Тверской области, пока проблем нет, губернатор лично контролирует этот вопрос. Будем смотреть по тому, как проходят эти практики на отдельных территориях, - подчеркнул Путин.

Рязанская область вместе с семью другими регионами вошла в первый этап перехода на цифровое ТВ. Аналоговое телевидение в Рязанской области отключат 11 февраля 2019 года.

"РГ" ведет онлайн-трансляцию пресс-конференции Владимира Путина.