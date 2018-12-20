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20.12.2018 12:00
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Видеотрансляция пресс-конференции Владимира Путина

В 12:00 по московскому времени началась 14-я большая пресс-конференция президента Владимира Путина.

Мероприятие проходит в Центре международной торговли в Москве. В этом году зафиксирован рекордный интерес со стороны СМИ: на мероприятие аккредитованы 1702 журналиста.

Основными темами, предположительно, станут международная обстановка, российско-американские отношения и региональная повестка, сообщил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"РГ" ведет текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Напомним, в прошлом году пресс-конференция продолжалась 3 часа 42 минуты. Глава государства ответил на 65 вопросов.

Рекордно долгой стала пресс-конференция 2008 года, когда Владимир Путин ответил на 106 вопросов за 4 часа 40 минут. Самой короткой была первая встреча с представителями СМИ в 2001 году: она прошла всего за 1 час 35 минут, было задано 22 вопроса.

Главные новости пресс-конференции президента Владимира Путина читайте на сайте "РГ".

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