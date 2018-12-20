Работу ремонтного танка в аэропорту Домодедово сняли на видео

В Сети появилось видео работы бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-1 на базе танка Т-72 в аэропорту Домодедово. Ремонтный танк легко передвинул 71-тонный авиалайнер Ил-62.

Такой груз для БРЭМ-1 - не предел. Лебедка машины рассчитана на вытягивание объектов массой до 100 тонн.

Домодедово первым из российских аэропортов приобрел тяжелую армейскую машину для буксировки самолетов в нештатных ситуациях. Для гражданского использования БРЭМ демилитаризовали: сняли крупнокалиберный пулемет, прицелы и аппаратуру военной связи.