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20.12.2018,  
11:24
Текст:  Антон Валагин

Работу ремонтного танка в аэропорту Домодедово сняли на видео

В Сети появилось видео работы бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-1 на базе танка Т-72 в аэропорту Домодедово. Ремонтный танк легко передвинул 71-тонный авиалайнер Ил-62.

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости
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Такой груз для БРЭМ-1 - не предел. Лебедка машины рассчитана на вытягивание объектов массой до 100 тонн.

Домодедово первым из российских аэропортов приобрел тяжелую армейскую машину для буксировки самолетов в нештатных ситуациях. Для гражданского использования БРЭМ демилитаризовали: сняли крупнокалиберный пулемет, прицелы и аппаратуру военной связи.

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