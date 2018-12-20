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20.12.2018 16:13
Проект: В регионах

Смоленская область стала примером успешной работы власти

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции привел в пример работу губернатора Смоленской области Алексея Островского, победившего на выборах не от "партии власти".
Фото: YouTube Фото: YouTube
Фото: YouTube

Двадцатого декабря во время ежегодной пресс-конференции президент России Владимир Путин ответил на вопрос журналиста из Хакасии о том, как президент планирует выстраивать отношения с регионами, в которых к власти по итогам выборов пришли кандидаты от оппозиционных партий. Владимир Путин сказал, что не видит повода для каких-то волнений на счет выстраивания работы: представители оппозиции и ранее побеждали на выборах. В качестве примера успешной работы глава государства назвал представителя ЛДПР - губернатора Смоленской области Алексея Островского.

Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
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- Для меня главное, чтобы люди в регионах чувствовали, что жизнь меняется к лучшему. Если они приняли решение - это их выбор. Я буду только помогать любому избранному руководителю региона, - сказал президент.

Большая пресс-конференция президента Владимира Путина прошла в московском Центре международной торговли. Она стала первой с момента вступления Путина в должность президента на новый срок в мае и четырнадцатой с 2001 года. На конференцию было аккредитовано рекордное число журналистов из разных стран - более 1700 человек.

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