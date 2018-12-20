В ДТП на трассе М-2 под Тулой погибли три человека

В Тульской области на трассе М-2 "Крым" произошло лобовое столкновение Renault Mégane и грузовой "Газель Next". В аварии погибли три человека, один с травмами госпитализирован, сообщил "РГ" руководитель пресс-службы Тульского УМВД Андрей Ярцев.

Авария произошла в 3:30 на 241 километре трассы М-2. Примерно в семи километрах от города Плавск в лоб столкнулись грузовая "Газель" с орловскими номерами и Renault Mégane - с курскими. "Газель" ехала в сторону Москвы, легковой автомобиль - в южном направлении. По информации МЧС, после столкновения легковой автомобиль загорелся.

- Точно сказать, какая машина выехала на встречную полосу, пока не можем - автомобили разбросало по трассе, - пояснил Ярцев. - Основные версии причины аварии: погодные условия и сон за рулем.

В результате аварии все ехавшие в Renault Mégane погибли. На месте ДТП от полученных травм скончались 32-летняя женщина-водитель и ехавшая рядом на пассажирском сидении женщина 42 лет. Мужчина, находившийся на заднем сидении, скончался по дороге в больницу. Его личность пока не установлена.

Травмы получил также и водитель "Газели", он доставлен в больницу. По словам Ярцева, его повреждения не представляют опасности для жизни.

Для извлечения пострадавших применялся аварийно-спасательный инструмент "Спрут".