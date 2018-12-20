В МХТ им. Чехова представят "XX век. Бал" Сигаловой и Эрнста

"XX век. Бал" Аллы Сигаловой и Константина Эрнста, МХТ им. Чехова, 30, 31 декабря

Алла Сигалова говорит, что ее спектакль не про историю XX века, а про наши ощущения от него. Фото: Михаил Гутерман

Жанровое определение нового мхатовского спектакля, идеально вписывающегося в торжественные настроения двух последних предновогодних вечеров - пластическая драма, хореографические отражения памяти. В двух частях с прологом, музыкой и танцевальными этюдами.

Стилистическое - оммаж, жест любви и уважения к людям и музыке того времени. В хореографии Аллы Сигаловой и здесь видна безупречность линий петербургской архитектуры. В глобальности идеи - в один вечер вместить весь двадцатый век и в хореографии передать его самые значимые моменты истории - масштаб Константина Эрнста, который "дебютировал" в МХТ им. Чехова не только как продюсер, но и как автор инсценировки.

"Это поклон тому, что уже осталось за спиной, - говорит режиссер-постановщик Алла Сигалова. - Спектакль не про историю XX века, а про наши ощущения от XX века… Поскольку сегодня мы уже чуть отодвинулись от ХХ века, хочется к нему возвращаться, его переосмысливать, вспоминать. Вспоминать те образы, которыми мы жили в ушедшем веке. Впечатлений, конечно, много, и нужно было выбирать и делать очень концентрированную историю. С Константином Львовичем Эрнстом мы писали вместе, вместе вспоминали, вместе фантазировали. Это был долгий, многомесячный и прекрасный процесс…"

Спектакль делится на десятилетия. Дореволюционная изысканность ХХ века - самые завораживающие и незабываемые мгновения. Первое представление публике "Трех сестер" Чехова и театральная эстетика 1901 года, январская премьера "Вишневого сада" 1904 года… Первая русская революция 1905-го Серебряный век и атмосфера литературно-артистического кабаре "Бродячая собака"… Последний приезд Дягилева в Россию… Дальше - трагичнее: Первая мировая война, Октябрьская революция, гражданская война… "Оптимистическая трагедия" Вишневского… НЭП, встреча Айседоры Дункан с Сергеем Есениным, смерть Маяковского… Сталинские репрессии… Великая Отечественная война… Хрущевская оттепель, первый Международный конкурс Чайковского… Юрий Гагарин… "Утиная охота" Александра Вампилова, телеконкурс "А ну-ка, девушки!", демонстрация 1971 года московских хиппи против войны во Вьетнаме у посольства США… 4 июня 1972 года, день, когда Иосиф Бродский навсегда покинул родину… И 25 июля 1980-го, когда ушел из жизни Владимир Высоцкий… Олимпийские игры 80-го года в Москве… Афганская война… 90-е - эпоха Майкла Джексона… Годы правления Бориса Ельцина… Завершится все новогодним балом 31 декабря 1999 года.

Участвуют в "Бале" 50 человек. Приглашенных артистов двое, остальные - мхатовцы, и многие из них - ученики Аллы Сигаловой, заведующей кафедрой пластического воспитания актера Школы-студии МХАТ и современной хореографии и сценического танца в РАТИ-ГИТИС.

Над 500 образами работали художники Александр Васильев и Мария Данилова: Мария Данилова занималась костюмами первой половины века, а с 1960-х годов и до конца века актеров одевал Александр Васильев - он собирал подлинные вещи по винтажным магазинам разных стран.