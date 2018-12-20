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20.12.2018 23:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Праздник вкуса

В Москве будут отмечать День ресторатора
Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Столичный выпуск №7751 (288)
Жители столицы смогут отметить новый праздник - День московского ресторатора. Произойдет это 7 июня. Такой закон приняли депутаты Мосгордумы, поддержав предложение мэра столицы Сергея Собянина.

Во время обсуждения эксперты, законодатели и чиновники пришли к выводу, что Москва стала одной из гастрономических столиц мира и работники ее ресторанов и кафе вполне заслужили свой собственный праздник. Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк подчеркнул, что город сегодня лидирует по доле общепита в стране. "В столице работают более 10 тысяч кафе, ресторанов, баров и столовых на 600 тысяч посадочных мест, - рассказал он. - Это более 11% всех предприятий общественного питания России".

В столице работают более 10 тысяч кафе, ресторанов, баров и столовых на 600 тысяч посадочных мест

С 2010 года число предприятий общепита в столице выросло на четверть, или на 2 тысячи в абсолютных цифрах, добавил Немерюк. Многие рестораны постепенно стали визитной карточкой Москвы, к тому же у нее появился собственный гастрономический бренд - торт "Москва", а также одноименные конфеты и пирожные. "Столица всегда славилась своим ресторанным делом, - поддержал появление нового праздника руководитель фракции "Единой России" в Мосгордуме Степан Орлов. - Огромное количество туристов приезжает к нам именно для того, чтобы попробовать русскую и московскую кухню".

Фото: Depositphotos.com
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Независимые эксперты так же отмечают, что главные торговые улицы столицы впору называть ресторанными. Такой вывод на днях сделали аналитики компании Cushman & Wakefield, сравнившие 12 столичных променадов образца 2011 и 2018 годов. Тенденция везде одна: кафе и ресторанов стало гораздо больше, а вот магазинов дорогой одежды и обуви меньше. Свою роль в этом сыграли и городские власти. В рамках программы благоустройства "Моя улица" они расширили на этих улицах тротуары, навели порядок с парковкой и рекламой, отреставрировали фасады домов, а кое-где и вовсе отдали все пространство пешеходам. В итоге доля кафе и ресторанов выросла в среднем с 27% до 39%, а в отдельных местах достигла почти 80%. "Одной из самых популярных "ресторанных" улиц центра Москвы был и остается Камергерский переулок, - рассказала "РГ" аналитик Евгения Сафонова. - Он всегда был наполнен ресторанами и кафе, но их количество выросло еще на 26% за последние 7 лет. В 2018 году они составляют рекордные 78% от всех арендаторов Камергерки".

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