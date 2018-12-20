В Москве открылось почти 270 елочных базаров

Сегодня по всей Москве началась масштабная торговля новогодними деревьями: елки, пихты, сосны можно купить на 267 базарах. Цены на ароматную хвойную продукцию остались на уровне прошлого года - 1000 рублей за метр. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк.

- Сегодня в Москве начали свою работу 267 елочных базаров, из которых 214 - уличные развалы, а остальные - рядом со стационарными магазинами. К тому же многие сетевые магазины предлагают приобрести живую ель у них, - рассказал Алексей Немерюк.

По его подсчетам, каждый день до 31 декабря с одного елочного базара уходят по 200-300 деревьев, и уже до Нового года будет продано более 50 тысяч хвойных. В Москву новогодние красавицы приехали из Перми, Пензы, Саратова и Дании. За отечественные ели и сосны продавцы на развалах просят по 1000 рублей за метр, а за импортные деревья можно и поторговаться, их стоимость от 3500 до 4000 тысяч за метр. Можно и сэкономить, купив елку прямо перед Новым годом 31 декабря - цена будет значительно снижена. По словам главы департамента, нераспроданные деревья раздадут в благотворительные фонды и социальные учреждения.

Узнать елочные базары несложно. Модульные ограждения по форме напоминают ель, на них есть вывеска "Елочный базар". Алексей Немерюк советует обратить внимание на наличие у продавца документов, кассового аппарата, линейки для замера дерева, подробного прайс-листа, упаковочного материала, а также книги отзывов и предложений.