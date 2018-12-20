В Москве представят "Волшебную книгу Деда Мороза" от Андрея Усачева

Новогоднее представление в Российской государственной детской библиотеке детского писателя Андрея Усачева "Волшебная книга Деда Мороза", 24 декабря - 8 января.

Зачем Кощею понадобилось воровать книги? Почему бабки-ежки решили поработать библиотекарями? И в чем истинная волшебная сила книги? В главную детскую библиотеку страны писать сценарий для новогоднего представления позвали одного из самых любимых детских писателей, автора "Тотального диктанта"-2016, лауреата российских и международных литературных премий Андрея Усачева.

В итоге Андрей Усачев превратил библиотеку в самое волшебное место на земле. О чем его новогодняя сказка "Волшебная книга Деда Мороза" и зачем он лично подписал почти 2000 своих книг, Андрей Усачев рассказал корреспонденту "РГ".

- Я "елочник" с большим стажем, - признается Андрей Усачев. - Первый сценарий написал еще в 1991 году для кремлевской елки. Позже - лет 15 подряд писал "елки" для московской мэрии, иногда - один, иногда в соавторстве с Эдуардом Успенским и другими писателями.

А вот для библиотеки придумывал спектакль в первый раз. Тоже в соавторстве - с моим другом, писателем и режиссером из Санкт-Петербурга Михаилом Мокиенко. Усачев и Мокиенко задумали всем доказать, что читать книги - не только интересно и полезно.

- В здании, где есть только полки с книгами, каждый день происходят чудеса. Библиотека - самое волшебное место в мире, - настаивает Андрей Усачев.

Своего главного отрицательного героя Кощея, ворующего книги, писатель никак не соглашается назвать библиофилом или лучом в темном царстве. Хотя даже он нашел в книгах пользу, пусть и корыстную. "А какую - не скажу. Приходите - и увидите", - интригует Усачев. А вот за бабок-ежек он сразу же вступается.

- Во-первых, бабки-ежки и в фольклоре существа не всегда злые, тем более в современных книгах, - рассказывает "елочник" со стажем. - Вообще-то если копнуть фольклор поглубже, то они и в древности занимались образованием детей. Родители часто отдавали старушкам своих чад, чтобы те научили их всяким премудростям. Так что тяга старушек к книгам вполне закономерна.

А что касается меня, то ни разу не видел злой или страшной библиотекарши. Такие не идут работать в библиотеку. А все потому, что любая хорошая книга - волшебная. Андрей Усачев настаивает, что книга способна мгновенно перенести читателя в другой мир, а если это сказка - то в сказочный мир.

- Раз у нас библиотечная елка, то и подарок должен быть соответствующий - моя книга "Школа снеговиков" с автографом, - раскрыл еще один секрет предстоящего новогоднего представления Андрей Усачев, признавшись заодно, что для этого ему пришлось подписать более 2000 книг.

Без полезного подарка на представлении не останется ни один гость.