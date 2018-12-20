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20.12.2018 17:22
Рубрика: Культура
Проект: Гид-парк

В Москве представят "Волшебную книгу Деда Мороза" от Андрея Усачева

Текст: Наталья Лебедева
Новогоднее представление в Российской государственной детской библиотеке детского писателя Андрея Усачева "Волшебная книга Деда Мороза", 24 декабря - 8 января.
Андрей Усачев на своей елке вместо сладостей подарит детям книги. Фото: Сергей Климкин Андрей Усачев на своей елке вместо сладостей подарит детям книги. Фото: Сергей Климкин
Андрей Усачев на своей елке вместо сладостей подарит детям книги. Фото: Сергей Климкин

Зачем Кощею понадобилось воровать книги? Почему бабки-ежки решили поработать библиотекарями? И в чем истинная волшебная сила книги? В главную детскую библиотеку страны писать сценарий для новогоднего представления позвали одного из самых любимых детских писателей, автора "Тотального диктанта"-2016, лауреата российских и международных литературных премий Андрея Усачева.

В итоге Андрей Усачев превратил библиотеку в самое волшебное место на земле. О чем его новогодняя сказка "Волшебная книга Деда Мороза" и зачем он лично подписал почти 2000 своих книг, Андрей Усачев рассказал корреспонденту "РГ".

- Я "елочник" с большим стажем, - признается Андрей Усачев. - Первый сценарий написал еще в 1991 году для кремлевской елки. Позже - лет 15 подряд писал "елки" для московской мэрии, иногда - один, иногда в соавторстве с Эдуардом Успенским и другими писателями.

Фото: mos.ru
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А вот для библиотеки придумывал спектакль в первый раз. Тоже в соавторстве - с моим другом, писателем и режиссером из Санкт-Петербурга Михаилом Мокиенко. Усачев и Мокиенко задумали всем доказать, что читать книги - не только интересно и полезно.

- В здании, где есть только полки с книгами, каждый день происходят чудеса. Библиотека - самое волшебное место в мире, - настаивает Андрей Усачев.

Своего главного отрицательного героя Кощея, ворующего книги, писатель никак не соглашается назвать библиофилом или лучом в темном царстве. Хотя даже он нашел в книгах пользу, пусть и корыстную. "А какую - не скажу. Приходите - и увидите", - интригует Усачев. А вот за бабок-ежек он сразу же вступается.

- Во-первых, бабки-ежки и в фольклоре существа не всегда злые, тем более в современных книгах, - рассказывает "елочник" со стажем. - Вообще-то если копнуть фольклор поглубже, то они и в древности занимались образованием детей. Родители часто отдавали старушкам своих чад, чтобы те научили их всяким премудростям. Так что тяга старушек к книгам вполне закономерна.

А что касается меня, то ни разу не видел злой или страшной библиотекарши. Такие не идут работать в библиотеку. А все потому, что любая хорошая книга - волшебная. Андрей Усачев настаивает, что книга способна мгновенно перенести читателя в другой мир, а если это сказка - то в сказочный мир.

- Раз у нас библиотечная елка, то и подарок должен быть соответствующий - моя книга "Школа снеговиков" с автографом, - раскрыл еще один секрет предстоящего новогоднего представления Андрей Усачев, признавшись заодно, что для этого ему пришлось подписать более 2000 книг.
Без полезного подарка на представлении не останется ни один гость.

Культура Литература Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Гид-парк
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