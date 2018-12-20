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20.12.2018 05:30
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В новогоднюю ночь будет еврозима, а потом ударят морозы

Текст: Ольга Игнатова
Синоптики пообещали жителям столичного региона отличную погоду в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

"Погода будет на "ура"! И снег, и легкие бодрящие морозцы. Такая мягкая еврозима", - сообщил "Российской газете" главный специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, погода уже вовсю старается подготовить в столице, а особенно за городом, по-настоящему красивый праздник. "Сейчас запасы снега в Москве уже довольно внушительные, и в этом плане мы идем, как минимум, с опережением климатического графика на 2-3 недели, - рассказывает синоптик. - Так, фактическая высота снежного покрова в столице уже достигла 20 см, что на 5 см больше положенного. Всего с начала декабря выпало 57 процента осадков, а среднемесячная температура воздуха на 0,3 градуса теплее нормы".

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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В нынешние четверг и пятницу процессы в атмосфере будут вялотекущие, снег потихоньку продолжит сыпать, но не более 1 мм за сутки. В выходные, в связи с активизацией атлантических циклонов, снегопады усилятся и примут уже обложной характер. Поэтому сугробы вырастут до 25-26 см. А это - климатические показатели середины января, уточнил синоптик.

Тишковец обращает внимание на то, что видимость ухудшится до 4-6 км, что, конечно же, осложнит дорожную обстановку. Снегопады продолжатся и в начале следующей недели. "Положительным моментом станет ощутимое ослабление морозов и возвращение температуры воздуха в мягкое климатическое русло", - добавляет синоптик.

Возвращаясь к предновогоднему дню 31 декабря и ночи на 1 января, Тишковец уточняет, что будет идти небольшой снег, температура в течение суток составит минус 5-10 градусов.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Что же касается новогодних каникул, то, по предварительным расчетам, 2 января, может прийти кратковременная оттепель. Но уже 3 января снова подморозит: ночью до минус 16, днем - до минус 6 градусов. Холоднее - до минус 12 градусов - может быть 4 января. При этом 3 и 4 января ожидается переменная облачность, без осадков. С 5 января морозы начнут ослабевать и пойдет снег. А вот с 7 по 9 января днем в пределах от нуля до минус 1-3 градусов. Осадков не ожидается, хотя будет облачная погода.

Но, как особо подчеркивает Евгений Тишковец, все эти расчеты будут еще корректироваться. Точные прогнозы возможны за 5-6 суток до нужной даты, напоминает синоптик.

О погоде на российских новогодних курортах читайте в завтрашнем номере "Российской газеты".

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