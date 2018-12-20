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20.12.2018 20:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Сыр последней свежести

Заведено дело об опасных продуктах
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск №7751 (288)
В Подмосковье в преддверии новогодних праздников разгорается серьезный скандал. В городе Руза правоохранители нашли и изъяли 10 тонн очень интересного сорта сыра. "Умельцы" изготавливали подозрительный продукт по старой как мир схеме - переплавляя якобы в новый, старый протухший, заплесневелый сыр.
Вот таким способом испорченный продукт превращался в элитный сорт сыра. Фото: Предоставлено Следственным комитетом РФ Вот таким способом испорченный продукт превращался в элитный сорт сыра. Фото: Предоставлено Следственным комитетом РФ
Вот таким способом испорченный продукт превращался в элитный сорт сыра. Фото: Предоставлено Следственным комитетом РФ

Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий. По предварительным данным, некая коммерческая компания закупила или просто получила даром в торговых точках или на складах (это установят следователи) сыр с истекшим сроком годности и "привела его в порядок".

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Неизвестные труженики фирмы срезали с протухшей продукции плесень. Не всю, а сколько получилось, и переплавили его.

После чего "возрожденный" продукт стал быстро расти в цене. Сыр расфасовали в упаковки с логотипами известных дорогих торговых марок. Получилось почти похоже на хороший, качественный продукт. Тонны опасной продукции лежали на складе, где такой, с позволения сказать, сыр, обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности МВД.

А проведенная экспертиза показала, что сыр реально представляет угрозу для жизни и здоровья покупателей. Специалисты, которые ее делали, нашли в этом сыре полный набор всего, что в настоящем сыре быть не должно по определению. Тех же, к примеру, кишечных палочек там содержался полный набор.

В результате было возбуждено уголовное дело "по факту производства и сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности". Это статья 238 Уголовного кодекса РФ. По этой уголовной статье предусмотрены весьма серьезные сроки наказания.

В нашем случае группа "производителей" явно в наличии. Они, скорее всего, покупали не просто сыр с истекшим сроком годности, а так называемый сырный продукт, в котором даже в свежем виде есть мало чего полезного. Так что впереди у следователей очень много работы. По рассказам сотрудников Следственного комитета, сейчас допрашивают директоров и учредителей этой компании, ее рабочий персонал и бухгалтера.

Фото: EPA
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А еще стало известно, что Следственный комитет направил запросы в Роспотребнадзор, чтобы как можно быстрее приостановить деятельность этой фирмы. Ушли запросы и во многие сетевые магазины, где сбывался такой опасный сыр, с требованием немедленно убрать этот товар.

Проблема "производства" товара из протухшего старья стара как мир. Даже в поваренных книгах прошлых веков обязательно отводилась целая глава, с рекомендациями кухаркам и хозяйкам, как опознать такой продукт.

В наше время ситуация лишь обострилась. Торговые точки не могут продать всю продукцию и обязаны за сутки до истечения срока годности ее не просто убрать с прилавков, а утилизировать. Это дорого. Дешевле продать ее за копейки или даже подарить таким "мастерам".

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