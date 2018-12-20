Вот что рассказала корреспонденту "РГ" старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Московской области Ольга Врадий. По предварительным данным, некая коммерческая компания закупила или просто получила даром в торговых точках или на складах (это установят следователи) сыр с истекшим сроком годности и "привела его в порядок".
Неизвестные труженики фирмы срезали с протухшей продукции плесень. Не всю, а сколько получилось, и переплавили его.
После чего "возрожденный" продукт стал быстро расти в цене. Сыр расфасовали в упаковки с логотипами известных дорогих торговых марок. Получилось почти похоже на хороший, качественный продукт. Тонны опасной продукции лежали на складе, где такой, с позволения сказать, сыр, обнаружили сотрудники отдела экономической безопасности МВД.
А проведенная экспертиза показала, что сыр реально представляет угрозу для жизни и здоровья покупателей. Специалисты, которые ее делали, нашли в этом сыре полный набор всего, что в настоящем сыре быть не должно по определению. Тех же, к примеру, кишечных палочек там содержался полный набор.
В результате было возбуждено уголовное дело "по факту производства и сбыта товаров, не отвечающих требованиям безопасности". Это статья 238 Уголовного кодекса РФ. По этой уголовной статье предусмотрены весьма серьезные сроки наказания.
В нашем случае группа "производителей" явно в наличии. Они, скорее всего, покупали не просто сыр с истекшим сроком годности, а так называемый сырный продукт, в котором даже в свежем виде есть мало чего полезного. Так что впереди у следователей очень много работы. По рассказам сотрудников Следственного комитета, сейчас допрашивают директоров и учредителей этой компании, ее рабочий персонал и бухгалтера.
А еще стало известно, что Следственный комитет направил запросы в Роспотребнадзор, чтобы как можно быстрее приостановить деятельность этой фирмы. Ушли запросы и во многие сетевые магазины, где сбывался такой опасный сыр, с требованием немедленно убрать этот товар.
Проблема "производства" товара из протухшего старья стара как мир. Даже в поваренных книгах прошлых веков обязательно отводилась целая глава, с рекомендациями кухаркам и хозяйкам, как опознать такой продукт.
В наше время ситуация лишь обострилась. Торговые точки не могут продать всю продукцию и обязаны за сутки до истечения срока годности ее не просто убрать с прилавков, а утилизировать. Это дорого. Дешевле продать ее за копейки или даже подарить таким "мастерам".