В Смоленске состоялось чествование молодых ученых

Торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса молодых ученых и обладателей стипендии имени князя Смоленского Романа Ростиславовича прошла в администрации региона.

Областной конкурс молодых ученых проводится ежегодно при поддержке администрации Смоленской области. В этом году в конкурсном отборе, который проходил по четырем номинациям - "Исследования в области гуманитарных наук", "Исследования в области естественных наук", "Исследования в области технических наук", "Новые технологии и инновационные научные проекты", приняли участие более 50 представителей шести образовательных организаций. Они представили на суд жюри 41 научный проект.

Авторы лучших работ получили дипломы. Лучшими из лучших стали Игорь Барановский, Юлия Корнева, Алексей Сеньков, Евгений Сорокин, Маргарита Черновалова, Владислав Пчельников и авторские коллективы вузов, где они учатся.

- С большим удовольствием вручу вам сегодня заслуженные награды. Чтобы добиться успеха, вы уже проявили очень важные и нужные в жизни качества - целеустремленность, трудолюбие и самодисциплину, - сообщил, обращаясь к победителям, губернатор региона Алексей Островский.

Помимо молодых ученых награды получили 30 смоленских школьников и студентов. Они были удостоены стипендии имени князя Смоленского Романа Ростиславовича, учрежденной Администрацией области. Ежемесячную денежную выплату талантливые ребята, проявившие особые способности в освоении учебной программы и осуществлении научной деятельности, будут получать в течение года.