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20.12.2018 16:10
Проект: В регионах

В Смоленске состоялось чествование молодых ученых

Торжественная церемония награждения победителей регионального конкурса молодых ученых и обладателей стипендии имени князя Смоленского Романа Ростиславовича прошла в администрации региона.
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области

Областной конкурс молодых ученых проводится ежегодно при поддержке администрации Смоленской области. В этом году в конкурсном отборе, который проходил по четырем номинациям - "Исследования в области гуманитарных наук", "Исследования в области естественных наук", "Исследования в области технических наук", "Новые технологии и инновационные научные проекты", приняли участие более 50 представителей шести образовательных организаций. Они представили на суд жюри 41 научный проект.

Фото: Пресс-служба администрации Смоленской области
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Авторы лучших работ получили дипломы. Лучшими из лучших стали Игорь Барановский, Юлия Корнева, Алексей Сеньков, Евгений Сорокин, Маргарита Черновалова, Владислав Пчельников и авторские коллективы вузов, где они учатся.

- С большим удовольствием вручу вам сегодня заслуженные награды. Чтобы добиться успеха, вы уже проявили очень важные и нужные в жизни качества - целеустремленность, трудолюбие и самодисциплину, - сообщил, обращаясь к победителям, губернатор региона Алексей Островский.

Помимо молодых ученых награды получили 30 смоленских школьников и студентов. Они были удостоены стипендии имени князя Смоленского Романа Ростиславовича, учрежденной Администрацией области. Ежемесячную денежную выплату талантливые ребята, проявившие особые способности в освоении учебной программы и осуществлении научной деятельности, будут получать в течение года.

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