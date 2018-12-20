Выставка "Матвей Казаков и допожарная Москва" будет работать до 10 марта

Выставка "Матвей Казаков и допожарная Москва", Музей архитектуры им.Щусева, до 10 марта 2019 года

Невозможно представить, какой была бы "большая деревня" Москва (как "ласково" называли ее петербуржцы), если бы не было Матвея Казакова - родоначальника русского классицизма и псевдоготики. По одной из версий он стал автором проекта здания, ранее усадьбы Талызиных на Воздвиженке, где после окончания Великой Отечественной войны расположился Музей архитектуры имени Щусева.

Масштабная ретроспектива Казакова расположилась на втором этаже музея. Здесь собраны многочисленные работы из собраний Эрмитажа, Исторического музея, архивов Оружейной палаты… Выставка предлагает поближе познакомиться с архитектором, имя которого у всех на слуху, и взглянуть не только на облик его зданий, но и познакомиться с их "внутренним миром" - чертежами и эскизами монументальных построек.

Гости выставки искренне увлечены изучением работ архитектора, но всматриваются не в этикетки, а в комментарии самого автора, кругловатым почерком выведенные на чертежах. Порой эти таблички не нужны вовсе - эти изысканные строения может узнать каждый: здесь и Московский кремль, преобразованный архитектором, и Большой Царицынский дворец, который стал первым экспериментом Казакова в псевдоготике и попыткой создать подобие средневековой крепости, и Первая градская больница и при ней храм святого благоверного царевича Димитрия.

При проектировании здания Первой градской больницы, ранее носившей название Голицынской (в честь завещавшего деньги на строительство князя Дмитрия Голицына), Казаков использовал свой излюбленный прием - ротонду, украшенную кольцом колонн, в данном случае ионических. А сочетание трехэтажного корпуса, центр которого занимала церковь-мавзолей семьи Голицыных, с боковыми флигелями и большим садом позади - принцип, которым Казаков широко пользовался и при постройке жилых домов, как, например, дома Демидова с анфиладой Золотых комнат в Гороховском переулке.

Кстати, именно в Первой градской больнице, возведенной исключительно для самых бедных слоев населения российской столицы, для "развития духовной составляющей" пациентов и горожан устроили первую общественную картинную галерею, куда мог войти любой желающий, даже крестьянин. Единственное правило: приходить туда нужно не в лаптях, а в любой другой обуви. Коллекция этой галереи составляла около 150 картин.

Невозможно пройти мимо чертежей здания Сената в Кремле. На выставке можно узнать, почему даже опытные строители боялись браться за работу над этим проектом и как архитектор однажды рискнул жизнью, доказывая прочность конструкций.

Архитектор руководил строительством не только казенных объектов, но и занимался частными постройками. Есть совершенно редкие работы: например, мраморный иконостас в виде триумфальной арки в белокаменной церкви Спаса Нерукотворного, что в усадьбе Рай-Семеновское, которая принадлежала роду Нащокиных. К сожалению, иконостас не сохранился, и эскизы Матвея Казакова позволяют насладиться величием убранства церкви.