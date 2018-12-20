Официальная версия гласит о том, что у этого дома в Благовещенске более 80 процентов износа. Лестница на второй этаж подперта деревянной палкой, а воду в кранах нельзя закрывать даже на минуту. Перемерзнет.

Официальный износ этого дома - 80 процентов. А по факту, вероятно, все 100.

Квартиры в этом доме, построенном более полувека назад, все стандартные, построенные по советскому лекалу. Площадь каждой из них - 39 квадратных метров и ни сантиметром больше.

- Я 25 лет живу в этом доме. Ребенком сюда с родителями приехала. Теперь у меня у самой двое детей. Жить тут страшно, стираем по очереди. Если две машинки одновременно работают в режиме "отжим", дом ходуном ходит, - говорит Оксана Кузьмина.

Темная история - почему дом на улице Нагорная, 14/1, не попал в первую волну государственной программы по переселению из аварийного и ветхого жилья.

Жильцы уверяют, что у них есть копия реестра, в котором их дом числился в заветной строчке переселяемых. По официальным документам его аварийный статус был получен в 2013 году, уже после того, как план по переселению из ветхого и аварийного жилья уже был сформирован.

Теперь дом томится в ожидании, что может попасть в новую программу по переселению из аварийного жилья, которая стартует со следующего года. В нее как раз должны быть включены дома, признанные аварийными до 2017 года.

Несколько месяцев назад горе-дом, остался без управляющей компании. Сюжет примитивный, с крупными вкраплениями хамства. Дом несколько лет обслуживался ООО "Благовещенская управляющая компания", затем она объявила себя банкротом и тут же воскресла под другим названием: ООО "Восток".

"Собственники квартир дома, расположенного по адресу: Нагорная, 14/1, отказались от заключения договора на обслуживание с этой компанией. В соответствии с нормами Жилищного кодекса выбор способа управления является обязанностью собственников помещений, до настоящего времени собственники не провели общее собрание и не проводили общее собрание по этому вопросу", - говорится в комментарии мэрии Благовещенска.

- Это не правда! Мы не отказывались от управляющей компании! В нашем случае это самоубийство. У меня недавно кран сломался, я сутки по всем инстанциям бегала. Никто не хотел связываться с нашим аварийным домом, - восклицает Ксения Кузьменко.

У жильцов черного барака есть негласное правило: зимой не закрывать воду в кране. Она должна круглыми сутками течь, это единственный способ не переморозить трубы. Рядом с домом проходит железнодорожная ветка, по которой подают вагоны с углем для городской ТЭЦ. Когда проходит поезд, барак ходит ходуном. Кружку на краю стола поставить нельзя. Она обязательно упадет.

В кладовке на первом этаже находится "коммунальное" сердце дома. Труба, по которой уплывают нечистоты, парит камчатским гейзером, над ней распахнутый электрощит, в котором десятки электропроводов, мигающие счетчики и прочие "клеммы".

- Куда нам звонить? К кому обращаться? Ума не приложу. У меня кран сломался - сутки гоняли по кругу. А если что серьезное случится? Подумать даже страшно, - вздыхает Ксения Кузьменко.

Не могу себе представить, как люди перезимуют лютую амурскую зиму в этом готовом в любую минуту рухнуть, замерзнуть, загореться доме…

Который никто не хочет обслуживать. Поставил точку, прошло несколько дней: увиденное и аварийное из головы не выходит. Ну как людям зимовать в такой ситуации, когда ночами морозы за 30 градусов?...

Звоню заместителю мэра Благовещен­ска, рассказываю об увиденном, по-житейски замечаю, что власть не имеет права бросать людей один на один с текущими кранами и искрящими счетчиками.

- Перезвоните мне в понедельник, - говорит Виталий Рудненок.

Перезвонил.

Прямая речь

Виталий Рудненок, заместитель мэра г. Благовещенска:

- Управлению ЖКЖ города Благовещенска дано задание до конца этой недели найти управляющую компанию, которая возьмет этот дом на оперативное обслуживание. В подобных случаях Жилищный кодекс позволяет заключать договора на управление многоквартирным домом без проведения открытого конкурса.

Комментарий

"Брошенный" дом

Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль":

- Ситуация с домом в Благовещенске, к сожалению, типична. Он не попал в старую программу переселения из ветхого и аварийного жилья и неизвестно, попадет ли в новую.

Как правило, это старые дома невысокой этажности, зачастую деревянные и барачного типа, в которых насчитывается немного квартир, а проживают малообеспеченные люди. Управляющие компании в таких случаях обычно применяют тариф на текущий ремонт и содержание жилья, установленный не собственниками, а утвержденный органом местного самоуправления. Каким бы высоким он ни был, такой тариф все равно не покрывает расходы на выполнение всего перечня работ, предусмотренного законодательством. То есть работать с этим жильем управляющим компаниям невыгодно.

Что делать людям, оказавшимся в подобной ситуации? Есть два варианта. Первый - это выбрать способ непосредственного управления домом. В этом случае жильцы сами смогут нанимать специалистов или даже обслуживающие организации для выполнения конкретных работ и сами будут все контролировать. Если жильцы не выбрали данный способ, то остается уповать на органы местного самоуправления. Они должны найти управляющую компанию для "брошенного" дома, а уж как это сделать, пусть думают сами.

Кстати, в конце прошлого года был принят Федеральный закон № 485-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Он предоставляет главам муниципальных образований право назначать управляющую компанию для "брошенного" дома, а не выбирать ее по конкурсу. Это будут временные организации, назначаемые сроком на один на год.

Вопрос в том, где найти такие управляющие компании, чем их привлечь. Норма начнет действовать с 1 января 2019 года. Вот и посмотрим. Кроме того, не все "брошенные" дома подпадают под категорию аварийных, поэтому не все смогут рассчитывать на участие в новой программе расселения.