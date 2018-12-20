Квартиры в этом доме, построенном более полувека назад, все стандартные, построенные по советскому лекалу. Площадь каждой из них - 39 квадратных метров и ни сантиметром больше.
- Я 25 лет живу в этом доме. Ребенком сюда с родителями приехала. Теперь у меня у самой двое детей. Жить тут страшно, стираем по очереди. Если две машинки одновременно работают в режиме "отжим", дом ходуном ходит, - говорит Оксана Кузьмина.
Темная история - почему дом на улице Нагорная, 14/1, не попал в первую волну государственной программы по переселению из аварийного и ветхого жилья.
Жильцы уверяют, что у них есть копия реестра, в котором их дом числился в заветной строчке переселяемых. По официальным документам его аварийный статус был получен в 2013 году, уже после того, как план по переселению из ветхого и аварийного жилья уже был сформирован.
Теперь дом томится в ожидании, что может попасть в новую программу по переселению из аварийного жилья, которая стартует со следующего года. В нее как раз должны быть включены дома, признанные аварийными до 2017 года.
Несколько месяцев назад горе-дом, остался без управляющей компании. Сюжет примитивный, с крупными вкраплениями хамства. Дом несколько лет обслуживался ООО "Благовещенская управляющая компания", затем она объявила себя банкротом и тут же воскресла под другим названием: ООО "Восток".
"Собственники квартир дома, расположенного по адресу: Нагорная, 14/1, отказались от заключения договора на обслуживание с этой компанией. В соответствии с нормами Жилищного кодекса выбор способа управления является обязанностью собственников помещений, до настоящего времени собственники не провели общее собрание и не проводили общее собрание по этому вопросу", - говорится в комментарии мэрии Благовещенска.
- Это не правда! Мы не отказывались от управляющей компании! В нашем случае это самоубийство. У меня недавно кран сломался, я сутки по всем инстанциям бегала. Никто не хотел связываться с нашим аварийным домом, - восклицает Ксения Кузьменко.
У жильцов черного барака есть негласное правило: зимой не закрывать воду в кране. Она должна круглыми сутками течь, это единственный способ не переморозить трубы. Рядом с домом проходит железнодорожная ветка, по которой подают вагоны с углем для городской ТЭЦ. Когда проходит поезд, барак ходит ходуном. Кружку на краю стола поставить нельзя. Она обязательно упадет.
В кладовке на первом этаже находится "коммунальное" сердце дома. Труба, по которой уплывают нечистоты, парит камчатским гейзером, над ней распахнутый электрощит, в котором десятки электропроводов, мигающие счетчики и прочие "клеммы".
- Куда нам звонить? К кому обращаться? Ума не приложу. У меня кран сломался - сутки гоняли по кругу. А если что серьезное случится? Подумать даже страшно, - вздыхает Ксения Кузьменко.
Не могу себе представить, как люди перезимуют лютую амурскую зиму в этом готовом в любую минуту рухнуть, замерзнуть, загореться доме…
Который никто не хочет обслуживать. Поставил точку, прошло несколько дней: увиденное и аварийное из головы не выходит. Ну как людям зимовать в такой ситуации, когда ночами морозы за 30 градусов?...
Звоню заместителю мэра Благовещенска, рассказываю об увиденном, по-житейски замечаю, что власть не имеет права бросать людей один на один с текущими кранами и искрящими счетчиками.
- Перезвоните мне в понедельник, - говорит Виталий Рудненок.
Перезвонил.
Виталий Рудненок, заместитель мэра г. Благовещенска:
- Управлению ЖКЖ города Благовещенска дано задание до конца этой недели найти управляющую компанию, которая возьмет этот дом на оперативное обслуживание. В подобных случаях Жилищный кодекс позволяет заключать договора на управление многоквартирным домом без проведения открытого конкурса.
"Брошенный" дом
Светлана Разворотнева, исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль":
- Ситуация с домом в Благовещенске, к сожалению, типична. Он не попал в старую программу переселения из ветхого и аварийного жилья и неизвестно, попадет ли в новую.
Как правило, это старые дома невысокой этажности, зачастую деревянные и барачного типа, в которых насчитывается немного квартир, а проживают малообеспеченные люди. Управляющие компании в таких случаях обычно применяют тариф на текущий ремонт и содержание жилья, установленный не собственниками, а утвержденный органом местного самоуправления. Каким бы высоким он ни был, такой тариф все равно не покрывает расходы на выполнение всего перечня работ, предусмотренного законодательством. То есть работать с этим жильем управляющим компаниям невыгодно.
Что делать людям, оказавшимся в подобной ситуации? Есть два варианта. Первый - это выбрать способ непосредственного управления домом. В этом случае жильцы сами смогут нанимать специалистов или даже обслуживающие организации для выполнения конкретных работ и сами будут все контролировать. Если жильцы не выбрали данный способ, то остается уповать на органы местного самоуправления. Они должны найти управляющую компанию для "брошенного" дома, а уж как это сделать, пусть думают сами.
Кстати, в конце прошлого года был принят Федеральный закон № 485-ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Он предоставляет главам муниципальных образований право назначать управляющую компанию для "брошенного" дома, а не выбирать ее по конкурсу. Это будут временные организации, назначаемые сроком на один на год.
Вопрос в том, где найти такие управляющие компании, чем их привлечь. Норма начнет действовать с 1 января 2019 года. Вот и посмотрим. Кроме того, не все "брошенные" дома подпадают под категорию аварийных, поэтому не все смогут рассчитывать на участие в новой программе расселения.