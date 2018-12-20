Два ощутимых подземных толчка произошли в Сахалинской области

В четверг утром на территории Сахалинской области было зафиксировано два землетрясения. Об этом специалисты регионального филиала Единой геофизической службы РАН сообщили "Интерфаксу".

Первое сейсмособытие магнитудой 3,4 зарегистрировали в 6:11 по местному времени в Татарском проливе возле юго-западного побережья Сахалина. Эпицентр находился на глубине пяти километров всего в 25 километрах к западу от города Невельска. Местные жители смогли почувствовать подземный толчок. Специалисты оценили его примерно в два-три балла.

Второе землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 11:53 по местному времени в Тихом океане возле Северных Курил. Эпицентр находился на глубине 36 километров в 115 километрах к юго-востоку от города Северо-Курильска. Его жители также почувствовали толчок силой около в двух-трех баллов.

Жертв и разрушений землетрясения не принесли. Тревога цунами не объявлялась.