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20.12.2018 06:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Два ощутимых подземных толчка произошли в Сахалинской области

Текст: Дина Непомнящая

В четверг утром на территории Сахалинской области было зафиксировано два землетрясения. Об этом специалисты регионального филиала Единой геофизической службы РАН сообщили "Интерфаксу".

Жители Курил ощутили трехбалльное землетрясение

Первое сейсмособытие магнитудой 3,4 зарегистрировали в 6:11 по местному времени в Татарском проливе возле юго-западного побережья Сахалина. Эпицентр находился на глубине пяти километров всего в 25 километрах к западу от города Невельска. Местные жители смогли почувствовать подземный толчок. Специалисты оценили его примерно в два-три балла.

Второе землетрясение магнитудой 4,7 произошло в 11:53 по местному времени в Тихом океане возле Северных Курил. Эпицентр находился на глубине 36 километров в 115 километрах к юго-востоку от города Северо-Курильска. Его жители также почувствовали толчок силой около в двух-трех баллов.

Жертв и разрушений землетрясения не принесли. Тревога цунами не объявлялась.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
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