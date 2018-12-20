Хабаровчанка нашла и принесла в полицию 265 тысяч рублей

Жительница Хабаровска нашла на улице и принесла в полицию 250 тысяч рублей и более 1500 юаней.

71- летняя женщина нечаянно наступила на прозрачный сверток с деньгами на улице Ленинградской, сообщает управление на транспорте МВД России по ДФО.

"Находку она принесла в дежурную часть транспортной полиции, расположенную на железнодорожном вокзале города. В ходе беседы сотрудники транспортной полиции также выяснили, что женщина является пенсионером МВД", - говорится в сообщении.

Изучив записи с камер уличного видеонаблюдения, правоохранители выяснили личность мужчины, обронившего деньги. Им оказался 33-летний житель города. Он рассказал, что спешил в банк и не заметил, как уронил сверток.

Счастливчик поблагодарил полицейских за оперативность и пожелал здоровья нашедшей деньги пенсионерке.