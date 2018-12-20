В конце ноября на Совете директоров Банка России было принято решение о внесении изменений в указания по тарифам ОСАГО. Они коснутся расчета коэффициентов "возраст-стаж" и "бонус-малус", а также тарифного коридора.

В 2018 году страховые случаи в Хабаровском крае фиксировали чаще, чем в других регионах ДФО. Субъекту удалось оставить позади даже Приморье, где трафик на дорогах выше. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Проект еще предстоит согласовать в минюсте, но уже сейчас ясно, что с начала нового года в жизни автовладельцев произойдут значительные изменения. Так, Хабаровский край может оказаться в числе регионов, в которых стоимость полисов станет самой высокой. Все потому, что за последний год из "зеленой" зоны рейтинга частоты страховых случаев, составленного Российским союзом автостраховщиков (РСА), он переместился в "красную".

Этот рейтинг формируется ежегодно, чтобы определить убыточность в ОСАГО, а вместе с тем и вероятность процветания автомошенничества. И если год назад наибольшие опасения среди регионов ДФО вызывала Амурская область, а Хабаровский край находился среди стабильных середнячков, то теперь ситуация кардинально изменилась.

В Приамурье стали активнее выявлять фальшивые аварии. В регионе провели множество мероприятий по противодействию страховому мошенничеству. Суды и правоохранительные органы внимательнее рассматривали результаты трасологических экспертиз. А самое главное: власти региона, контролирующие органы и страховщики стали действовать совместно. В результате область значительно улучшила свои показатели. Пока она еще остается в зоне риска, но уже движется к выходу оттуда.

Подобную работу проводили и во многих других регионах России, изначально занимавших неустойчивые позиции. Середнячки тем временем решили, что у них и так все в порядке.

- Хабаровский край - пример подобной средней прослойки. Власти таких регионов не понимают, что сейчас у них есть возможность что-то сделать, не предпринимают никаких решительных действий, потому что думают, что пока все хорошо, - заявил в ходе прошедшего в краевом центре заседания рабочей группы по противодействию страховому мошенничеству в ОСАГО исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев.

В результате, хоть показатели в регионе фактически и не изменились, с 42-й позиции "зеленой" зоны он переместился на 17 место "красной", где мошенничество в сфере ОСАГО находится на самом высоком уровне. Его попросту вытеснили туда те, кто отнесся к ситуации более серьезно.

Если не повышать тарифы, игрокам рынка придется покинуть территории, где часто фиксируют страховые случаи: работа здесь станет убыточной

В 2018 году страховые случаи в Хабаровском крае фиксировали чаще, чем в других регионах Дальнего Востока. Субъекту удалось оставить позади даже Приморье, где трафик на дорогах выше. Как отметил представитель РСА, это первый сигнал о том, что здесь орудуют мошенники.

Местные страховщики с ним полностью согласны. Более того, они уверены, что сюда переместились недобросовестные автоюристы из Амурской области. Как и в Еврейскую автономную область, где тоже прогнозируют скорое ухудшение ситуации.

А она столь серьезная, что многие страховые компании открыто заявляют: как только Центробанк даст добро, в Хабаровском крае будут установлены максимальные тарифы. Иначе игрокам рынка придется вовсе покинуть регион, ведь работа здесь станет убыточной.

А вот контролирующие органы проблемы пока не видят. В ответ на предложение о создании отдельной межведомственной рабочей группы по противодействию страховому мошенничеству они заявили, что в этом нет необходимости, ведь работа и так проводится.

- В Хабаровском крае действует межведомственная рабочая группа по противодействию преступности. Необходимости обсуждения ею данной темы не было. Показатель регистрации сообщений о преступлениях и возбуждения дел не такой большой, - объяснил начальник отдела по надзору за расследованием преступлений прокуратуры Хабаровского края Дмитрий Демидов.

Но в РСА считают, что повод для опасения имеется. Если тенденция сохранится, то уже в следующем году показатели в Хабаровском крае могут снизиться. Чтобы исправить положение, требуется подключить местные власти.

- Мы обратимся к губернатору, чтобы он взял ситуацию под свой контроль, - пообещал Евгений Уфимцев. - Предоставим ему документы со всеми показателями и тенденциями, расскажем, к чему сегодняшняя ситуация может привести. Также будем писать в прокуратуру региона, чтобы проблема страхового мошенничества была включена в план их рабочей группы по преступной деятельности.