На переселение граждан из ветхого и аварийного жилья в предстоящие шесть лет Якутии будет выделено 60 миллиардов рублей. Это 16 процентов всех средств федеральной программы. Республика еще не имела дел с такими гигантскими бюджетными вливаниями в строительную сферу. В первую очередь местным властям приходится думать о том, как не допустить к этим деньгам недобросовестных застройщиков.

Объем предстоящей работы настолько велик, что проверенным фирмам его не осилить, а убедиться в благонадежности новеньких можно лишь после того как они получат заказы и авансы. Фото: Сергей Саркисов

По программе переселения 2013-2017 годов в Якутии было снесено 490 тысяч квадратных метров аварийного жилья. В предстоящие шесть лет под снос пойдет в два с половиной раза больше старых домов - 1,2 миллиона квадратных метров. По словам министра строительства республики Павла Аргунова, этот жилой фонд в основном сосредоточен в Якутске, Алдане, Нерюнгри и Ленске, но требующие расселения ветхие здания есть в каждом районе.

В минстрое отмечают, что предыдущую программу выполнить на 100 процентов не удалось. Ее реализацией занимались муниципалитеты, однако в администрациях не оказалось квалифицированных специалистов, способных контролировать застройщиков. В итоге было много жалоб на сроки и качество строительства, а несколько многоквартирных домов, которые год назад должны были принять новоселов, не сданы до сих пор. Еще более 30 новостроек, хотя и заселены, не поставлены на кадастровый учет, и люди не могут там зарегистрироваться.

- Теперь основной контроль станет осуществлять новая структура - дирекция жилищных программ. А в органах местного самоуправления будут создавать ее представительства, - говорит Павел Аргунов.

На муниципальном уровне заниматься строительством и расселением аварийного жилья в большинстве случаев будут те же люди, которые выполняли эту работу в предыдущие годы. Отличие в том, что теперь их обучат. Времени на это отведено немного: уже в июне начнется финансирование программы, и надо будет не учиться, а работать.

Централизовать расселение аварийного жилья правительство республики решило не только из-за неверия в способности муниципалитетов наладить конт­роль над застройщиками, хотя это главное. Как отмечает Павел Аргунов, масштабы предстоящего строительства настолько велики, что без единого управленческого органа с ними не справиться. Новой дирекции предстоит наладить взаимодействие между всеми участниками процесса, начиная от предприятий по выпуску стройматериалов и конструкций.

С одной стороны, надо увеличить темпы жилищного строительства, с другой - не допустить на рынок проходимцев, которые обманывают граждан и создают проблемы для региона

Пока местные власти ведут подготовительную работу на своем поле, особых сложностей нет. Они неизбежно появятся, когда начнется отбор претендентов на освоение 60 миллиардов. Рентгеном намерения каждого не про­светишь. По словам главы регионального минстроя, есть предприятия, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлые годы, и они уже готовятся к конкурсам. Но объем предстоящей работы настолько велик, что проверенным фирмам его не осилить, а убедиться в благонадежности новеньких можно лишь после того как они получат заказы и авансы. Подобные проверки обходятся очень дорого.

В поселке Серебряный Бор Нерюнгринского района строительством многоквартирных домов по предыдущей программе переселения занималось предприятие, учрежденное бывшим депутатом Якутской городской думы. Казалось бы, если не доверять таким людям, то кто вообще достоин доверия. Компания получила по муниципальному контракту более 760 миллионов руб­лей, а пять домов до сих не сданы, хотя заселить их должны были еще в декабре 2017-го.

Недобросовестным застройщиком сейчас занимаются правоохранительные органы. А решать проблемы людей, которые не получили положенного жилья, теперь придется за счет республиканского бюджета.

- Правительство Якутии вынуждено изыскивать дополнительное финансирование, чтобы выкупать жилые помещения на вторичном рынке для оперативного решения вопроса по расселению 502 граждан, - говорит вице-премьер Кирилл Бычков.

Определенной лакмусовой бумажкой для местных властей является работа предприятий с деньгами дольщиков. В этой сфере в Якутии крутятся средства, сопоставимые с теми, которые выделяют на программу ликвидации аварийного жилья, - около 30 миллиардов рублей. В основном застройщики свои обязательства выполняют добросовестно. Но несколько из них проверку не выдержали - кто на прочность, кто на порядочность. А выручать людей, не дождавшихся оплаченных квартир, придется опять-таки за бюджетный счет. На эти цели в следующем году из казны будет выделено 150 миллионов рублей.

Как отмечает председатель правительства республики Владимир Солодов, на ближайшие годы стоит непростая двуединая задача. С одной стороны, надо увеличить темпы жилищного строительства, с другой - не допустить на рынок недобросовестных застройщиков, проходимцев, которые обманывают граждан и создают проблемы для региона. При этом он подчеркивает: важно еще и не перегнуть палку. Это может негативно сказаться на объемах ввода жилья.

Прямая речь

Айсен Николаев, глава Республики Саха (Якутия):

- Вынужден отметить слабую эффективность управления во многих муниципалитетах на поселенческом и районном уровнях. Главам муниципальных образований надо учиться, повышать свои компетенции - это обязательное условие успешной работы на том уровне, который сегодня требуется. Прошу правоохранительные, контрольные и надзорные органы самым тщательным образом вести контроль расходования средств национальных проектов. Нельзя допустить случаев халатности и разбазаривания, которые были в ряде районов на первом этапе программы расселения аварийного жилья.