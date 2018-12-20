Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на семь километров

Вулкан Шивелуч, расположенный на Камчатке, в четверг днем выбросил пепел на 6,7 километра.

Как сообщили РИА Новости в местном филиале Геофизической службы РАН, в какую сторону распространился шлейф от выброса, невозможно определить. А все потому, что исполин закрыт облаками.

В ГУ МЧС по региону рассказали, что пеплопада в городах и селах полуострова не зарегистрировано.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.