Новости

Японских пилотов впервые обязали проходить тесты на алкоголь 10:39
Toyota заинтриговала звуком двигателя нового спорткупе Supra 10:28
Гомельский дворцово-парковый ансамбль присоединился к проекту "Карта гостя" 10:22
Обвиняемый в убийстве хабаровского пауэрлифтера получил 18 лет колонии 10:12
Фирма в Подмосковье переплавляла сыр с кишечной палочкой для перепродажи 09:38
В Чите мошенник извинился по смс за кражу 100 тысяч рублей 09:31
Обвиняемый в убийстве хабаровского пауэрлифтера признал вину 09:17
Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья 09:16
Видео: самые эффектные аварии на "Нюрбургринге" 09:15
"Союз МС-09" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане 08:58
Алтайские сыроделы задумались о продвижении собственной продукции 08:54
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на семь километров 08:38
Карлос Гон может быть освобожден под залог 08:33
Стала известна личность третьего задержанного в КНР гражданина Канады 07:46
Роспотребнадзор предупредил о ядовитой икре на прилавках 07:34
Глава наркокартеля арестован в Мексике 07:18
В Россию вернулись застрявшие на острове Хайнань жители Приамурья 07:13
Сенат США принял временный бюджет 07:08
Судоходные компании тоже захотели получить компенсации за топливо 07:05
В Южной Корее таксисты начали забастовку из-за приложения 06:54
Хабаровчанка нашла и принесла в полицию 265 тысяч рублей 06:43
ВВС Канады пожаловались на мешавшие им китайские военные самолеты 06:37
Два ощутимых подземных толчка произошли в Сахалинской области 06:11
В освобожденный пригород Дамаска вернулись 1,5 тысячи человек 05:51
На Сахалине самолет вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации 05:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 08:38
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на семь километров

Текст: Юлия Гарднер

Вулкан Шивелуч, расположенный на Камчатке, в четверг днем выбросил пепел на 6,7 километра.

Курильский вулкан Эбеко выбросил четырехкилометровый столб пепла

Как сообщили РИА Новости в местном филиале Геофизической службы РАН, в какую сторону распространился шлейф от выброса, невозможно определить. А все потому, что исполин закрыт облаками.

В ГУ МЧС по региону рассказали, что пеплопада в городах и селах полуострова не зарегистрировано.

Справка "РГ"

Вулкан Шивелуч - самый северный из действующих вулканов Камчатки. Его высота - 3283 метра, возраст - 60-70 тысяч лет. Давнее название - Суелич, что на языке коренных жителей означало "курящаяся гора". Является одним из самых активных вулканов полуострова.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья
В Россию вернулись застрявшие на острове Хайнань жители Приамурья
Минздрав сообщил о рекордно низкой младенческой смертности в России
МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии