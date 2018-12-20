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20.12.2018 09:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Чите мошенник извинился по смс за кражу 100 тысяч рублей

Текст: Дина Непомнящая
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Жительница Читы попалась на уловку мошенника и потеряла 98 тысяч рублей. Злоумышленник позвонил ей на сотовый телефон и представился заместителем начальника налоговой инспекции.

"Он попросил разрешения привезти на принадлежащие ей охотничьи угодья представителя из Москвы, обещав за это денежное вознаграждение", - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

Фото: depositphotos.com
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Когда женщина согласилась, собеседник попросил подготовиться к встрече и купить в торговом центре продукты и алкоголь, пообещав, что расходы компенсирует налоговая. Позже с читинкой связался другой человек, представившийся сотрудником ТЦ. Он сказал, что терминал в магазине неисправен и попросил сделать перевод за товар в салоне сотовой связи. Несколько раз она перечисляла деньги, а когда со счета ушли почти 100 тысяч рублей, телефон мошенника стал недоступен.

Чуть позже потерпевшей поступило смс-сообщение с неизвестного номера. Автор, обратившись к ней по имени отчеству, сообщил, что отбывает срок в тюрьме и просит простить его поступок. Обманщик также пожелал женщине здоровья.

По факту хищения возбуждено уголовное дело. Злоумышленников ищет полиция.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Чита
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