На Сахалине самолет вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации

В Дальневосточном следственном управлении на транспорте СК РФ проводят проверку по факту авиаинцидента на Сахалине.

19 декабря самолет, вылетевший из Южно-Сахалинска в Благовещенск вернулся в аэропорт из-за сигнализации датчика разгерметизации салона.

- На высоте около 2,5 тысячи метров экипаж DHC-8 доложил о проблемах с наддувом салона и принял решение о возврате на аэродром, - рассказала старший помощник руководителя ДВСУТ СК РФ Дарья Немцева.

На борту находились 38 пассажиров, никто из них не пострадал.

Проверка ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователям предстоит выяснить точные обстоятельства произошедшего и принять решение о возбуждении уголовного дела.