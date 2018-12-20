Обвиняемый в убийстве хабаровского пауэрлифтера получил 18 лет колонии

Хабаровский краевой суд вынес приговор Анару Аллахверанову, обвиняемому в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Обвиняемый приговорен к 18 годам колонии строгого режима.

- Мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - рассказал старший помощник руководителя краевого следственного управления СК РФ Илья Гудков.

Напомним, судебные слушания длились почти год. Прокуратура требовала для подсудимого 19 лет лишения свободы, а защита настаивала на переквалификации статьи на более мягкую. В своем последнем слове Аллахверанов раскаялся в содеянном, извинился перед родственниками погибшего, но вину признал лишь частично. Он заявил, что в его действиях не было умысла убивать.

Драка между двумя спортсменами - Аллахверановым и Драчевым - произошла 20 августа 2017 года у кафе в центре Хабаровска. Пауэрлифтер скончался от черепно-мозговой травмы. Подозреваемый в убийстве более месяца скрывался от следствия, но затем сам явился с повинной.

Уголовные дела завели и на сотрудников Росгвардии, которые не предотвратили смертельную драку. Суд также рассматривает дело в отношении сержанта полиции, отдыхавшего в компании Аллахверанова, но не остановившего товарища.