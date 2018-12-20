Новости

Японских пилотов впервые обязали проходить тесты на алкоголь 10:39
Toyota заинтриговала звуком двигателя нового спорткупе Supra 10:28
Гомельский дворцово-парковый ансамбль присоединился к проекту "Карта гостя" 10:22
Обвиняемый в убийстве хабаровского пауэрлифтера получил 18 лет колонии 10:12
Фирма в Подмосковье переплавляла сыр с кишечной палочкой для перепродажи 09:38
В Чите мошенник извинился по смс за кражу 100 тысяч рублей 09:31
Обвиняемый в убийстве хабаровского пауэрлифтера признал вину 09:17
Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья 09:16
Видео: самые эффектные аварии на "Нюрбургринге" 09:15
"Союз МС-09" с тремя членами экипажа МКС совершил посадку в Казахстане 08:58
Алтайские сыроделы задумались о продвижении собственной продукции 08:54
Камчатский вулкан Шивелуч выбросил пепел на семь километров 08:38
Карлос Гон может быть освобожден под залог 08:33
Стала известна личность третьего задержанного в КНР гражданина Канады 07:46
Роспотребнадзор предупредил о ядовитой икре на прилавках 07:34
Глава наркокартеля арестован в Мексике 07:18
В Россию вернулись застрявшие на острове Хайнань жители Приамурья 07:13
Сенат США принял временный бюджет 07:08
Судоходные компании тоже захотели получить компенсации за топливо 07:05
В Южной Корее таксисты начали забастовку из-за приложения 06:54
Хабаровчанка нашла и принесла в полицию 265 тысяч рублей 06:43
ВВС Канады пожаловались на мешавшие им китайские военные самолеты 06:37
Два ощутимых подземных толчка произошли в Сахалинской области 06:11
В освобожденный пригород Дамаска вернулись 1,5 тысячи человек 05:51
На Сахалине самолет вернулся в аэропорт вылета из-за разгерметизации 05:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
В "РГ" обсудят изменения в миграционном законодательстве России
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос исполнительному директору НП "ЖКХ "Контроль" Светлане Разворотневой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
Задайте вопрос министру просвещения РФ Ольге Васильевой
20.12.2018 10:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Обвиняемый в убийстве хабаровского пауэрлифтера получил 18 лет колонии

Текст: Юлия Гарднер
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Хабаровский краевой суд вынес приговор Анару Аллахверанову, обвиняемому в убийстве чемпиона мира и Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева. Обвиняемый приговорен к 18 годам колонии строгого режима.

- Мужчине назначено наказание в виде 18 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, - рассказал старший помощник руководителя краевого следственного управления СК РФ Илья Гудков.

В Петербурге осужден участник смертельного нападения на антифашиста

Напомним, судебные слушания длились почти год. Прокуратура требовала для подсудимого 19 лет лишения свободы, а защита настаивала на переквалификации статьи на более мягкую. В своем последнем слове Аллахверанов раскаялся в содеянном, извинился перед родственниками погибшего, но вину признал лишь частично. Он заявил, что в его действиях не было умысла убивать.

Драка между двумя спортсменами - Аллахверановым и Драчевым - произошла 20 августа 2017 года у кафе в центре Хабаровска. Пауэрлифтер скончался от черепно-мозговой травмы. Подозреваемый в убийстве более месяца скрывался от следствия, но затем сам явился с повинной.

Уголовные дела завели и на сотрудников Росгвардии, которые не предотвратили смертельную драку. Суд также рассматривает дело в отношении сержанта полиции, отдыхавшего в компании Аллахверанова, но не остановившего товарища.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пресс-конференция Владимира Путина 2018 года
Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья
В Россию вернулись застрявшие на острове Хайнань жители Приамурья
Минздрав сообщил о рекордно низкой младенческой смертности в России
МИД РФ: Вывод войск США дает возможность для урегулирования в Сирии