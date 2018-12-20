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20.12.2018 09:16
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Олег Кожемяко вступил в должность губернатора Приморья

Текст: Ольга Журман
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Инаугурация губернатора Приморского края Олега Кожемяко состоялась в четверг во Владивостоке, передает РИА Новости. Церемония впервые прошла в здании Приморской сцены Мариинского театра.

После того как председатель крайизбиркома Татьяна Гладких огласила официальные итоги выборов, на сцену поднялся Олег Кожемяко, принес присягу. Он пообещал добросовестно выполнять обязанности главы региона. Соблюдать и защищать Конституцию РФ и Устав Приморья, служить народу.

Фото: Александр Корольков/РГ
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После произнесения краткого текста присяги губернатор расписался во врученном ему удостоверении.

- Я вернулся в свой родной край, чтобы работать на его благо. И делать все, чтобы с каждым годом улучшалась жизнь приморцев, - сказал Олег Кожемяко.

Нового губернатора края поздравил полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Он напомнил, что приморцы в ходе предвыборной кампании дали более пяти тысяч наказов.

-  И ни одну из просьб нельзя забывать, над всеми надо работать. Для этого нужно сформировать команду, пригласив самых талантливых жителей Приморья, - сказал полпред.

На инаугурации присутствовали бывший губернатор края Владимир Миклушевский, оставивший должность в 2017 году, и бывший врио губернатора Андрей Тарасенко.

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