В Харбине открылось II Всекитайское соревнование спортивных роботов

Второе всекитайское соревнование спортивных роботов стартовало в Харбинском политехническом институте. Это состязание искусственного интеллекта организовано совместно Хэйлунцзянским управлением по делам спорта, Хэйлунцзянским управлением образования, Хэйлунцзянской ассоциацией науки и техники, Хэйлунцзянским комитетом Коммунистического союза молодежи Китая и Харбинским политехническим институтом.

Всекитайское соревнование спортивных роботов-2018 направлено на развитие массовых спортивных мероприятий, воспитание универсальных и междисциплинарных талантов типа "спортивное соревнование + искусственный интеллект + роботы".

Мероприятие демонстрирует открытость и преимущества научных исследований Харбинского политехнического института и других научно-исследовательских учреждений в области робототехники и искусственного интеллекта, способствует объединению робототехники, научных исследований по искусственному интеллекту и спортивных состязаний для реализации интеграции спорта и технологий, чтобы создать платформу по распространению достижений исследований искусственного интеллекта в провинции Хэйлунцзян.

На соревновании представлены восемь позиций: два комплексных вида спортивных интеллектуальных роботов, профессиональные роботы-футболисты, интеллектуальный художественный дизайн в спортивно-культурном стиле, состязание промышленных роботов, три универсальных вида спортивных роботов-гуманоидов, специальный инновационный дизайн, специальный конкурс роботов, спортивные соревнования с выбыванием проигравших на каждом этапе для роботов-вездеходов.

В соревновании приняли участие более 60 команд роботов из китайских вузов и научно-исследовательских институтов, в том числе из Университета Цинхуа, Университета Нанькай, Харбинского политехнического института, Харбинского инженерного университета.